«Не знаю, как мы не уследили». Стали известны подробности трагедии в пермской сауне, где утонула шестилетняя девочка

- Девочка этой осенью в школу должна была пойти, а сейчас ее мама ищет деньги на похороны, - говорят знакомые семьи, в которой произошло страшное горе: в бассейне пермской сауны утонула шестилетняя девочка.

Денег не было, подкармливала соседка

Дочь Риточка у 43-летней безработной пермячки Татьяны (все имена изменены по требованию законодательства, - Ред.) была вторым ребенком. Старший, 18-летний сын живет отдельно и работает грузчиком.

Сама женщина жила с девочкой в коммунальной квартире в хрущевке на улице Мира.

- Татьяну я знаю три года, она всегда была не прочь выпить и погулять, - говорит ее знакомая. - Ни на одном месте долго не задерживалась. Работала кухонной рабочей на производстве, устраивалась продавцом, но везде ее просили «по собственному», потому что, проработав несколько дней, она просто-напросто не выходила на работу. У меня небольшой бизнес, она и ко мне на подработку просилась. Знаю, что денег у нее постоянно не было, иногда даже соседка по коммуналке из жалости подкармливала Татьяну с дочкой.

Примерно месяц назад у женщины появился новый ухажер. Он стал часто бывать в их комнате в коммунальной квартире. Со слов соседки, парень молодой, младше Татьяны. Работа у него была, но не постоянная, больше шабашками перебивался.

Пока взрослые пили, девочка осталась одна

В пятницу, 19 июня, Татьяна со своей дочкой поехала в сауну, куда ее пригласила сестра. Со слов самой матери, которая сейчас находится в шоке, народу в компании было много.

- Я не понимаю, как мы не уследили за Риточкой!? – хватается за голову она.

Если посмотреть видео из сауны, опубликованное следователями СУ СКР по Пермскому краю, становится ясно, что бассейн, где утонула девочка, находится на улице, а стол, где было накрыто застолье, внутри помещения. Не исключено, что пока взрослые поднимали тост, ребенок был предоставлен сам себе, именно в этот момент и случилась страшная беда.

Причем, увидела утонувшую дочку в бассейне не сама мать, а те, кто отдыхал с ней в этой веселой компании. Они вытащили девочку из воды, пытались оказать ей первую помощь, но безрезультатно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/785971" frameborder="0"></iframe> В бассейне частной бани в Перми утонула 6-летняя девочка.

- Девочка такая хорошенькая была, очень жалко! – говорит знакомая. – Я видела Татьяну, когда она садилась с Ритой в машину, чтобы ехать в эту сауну. Татьяна была трезвая, и сказала мне перед тем, как сесть в такси: «Едем отдыхать к сестре».

Деньги на похороны будут собирать всем миром

После трагедии следователи возбудили в отношении матери уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание, которое ей может грозить – до двух лет лишения свободы.

- Разве закон накажет за такое? Она ведь сама себя на всю жизнь наказала, - говорят пользователи в соцсетях.

Допросив в ходе следствия мать, не уследившую за своей дочерью, женщине предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. Она сейчас находится на свободе, готовится к похоронам дочери.

- Я даже не знаю, на что они хоронить будут, денег на погребение у нее совсем нет, - объясняют знакомые. – Будем помогать: кто-то пироги напечет, кто-то стол поможет накрыть, кто-то денег даст, она ведь сама так нигде и не работает. Ну и сестра, наверняка, поможет.

Еще один резонный вопрос, который задают пользователи соцсетей в связи с этой трагедией: «Режим самоизоляции в Перми продлили, какие сауны могут быть? Разве заведение работало законно?»

- В ходе следствия будет выясняться и этот вопрос, - пояснили нам в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Этот же вопрос мы задали в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, но пока ответ на наш запрос не пришел. Однако судя по информации «Оперштаба Пермского края по коронавирусу» последняя информация о работе саун и бань в Перми была опубликована еще в конце марта, и говорилось в ней о том, что работа этих заведений должны быть закрыта из-за угрозы распространения инфекции.

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