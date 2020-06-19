Появилось видео из бассейна, где утонула 6-летняя девочка

19 Июнь 2020 2020-06-19T23:11:35+03:00

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- Женщина оставила 6-летнего ребенка без присмотра, и девочка утонула в бассейне, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермсокму краю.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 19 июня, в Индустриальном районе Перми. В одном из банных комплексов отдыхала 43-летняя пермячка и ее 6-летняя дочь. Женщина недосмотрела за своей 6-летней дочкой, и она утонула.

- На место происшествия приехали следователи. Они допросили людей, которые пытались оказать первую помощь ребенку. Мама погибшей будет допрошена в качестве подозреваемой. Ее проверят на алкоголь. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дел по части 1 статьи 109 уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Данное деяние наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU