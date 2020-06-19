В бассейне частной бани в Перми утонула 6-летняя девочка.

Трагедия произошла в пятницу, 19 июня, в Индустриальном районе Перми. В одном из банных комплексов отдыхала 43-летняя пермячка и ее 6-летняя дочь. Женщина оставила малышку без присмотра, и девочка утонула в бассейне.

- Следователи осмотрели место происшествия, допросили людей, которые обнаружили девочку и оказывали первую медицинскую помощь. Маму девочку допросят в качестве подозреваемой, также проверят на состояние алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дел по части 1 статьи 109 уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Данное деяние наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.