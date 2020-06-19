2020-06-19T23:28:53+03:00
Происшествия

В бассейне частной бани в Перми утонула 6-летняя девочка

Возбуждено уголовное дело, мать ребенка проверяют на алкоголь [видео]
Виктор Правдин
Поделиться:
Возбуждено уголовное дел по части 1 статьи 109 уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Фото: СУ СКР по Пермскому краюВозбуждено уголовное дел по части 1 статьи 109 уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в пятницу, 19 июня, в Индустриальном районе Перми. В одном из банных комплексов отдыхала 43-летняя пермячка и ее 6-летняя дочь. Женщина оставила малышку без присмотра, и девочка утонула в бассейне.

- Следователи осмотрели место происшествия, допросили людей, которые обнаружили девочку и оказывали первую медицинскую помощь. Маму девочку допросят в качестве подозреваемой, также проверят на состояние алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дел по части 1 статьи 109 уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Данное деяние наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В бассейне частной бани в Перми утонула 6-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео из бассейна, где утонула 6-летняя девочка
Закрытое заседание оперштаба: в Перми продлили режим самоизоляции
В двух районах Перми отключат холодную воду
«Пермская сетевая компания» проводит гидравлические испытания теплосетей в четырех районах Перми
В Пермском крае окончены поиски 33-летнего мужчины
«Пермская сетевая компания» смонтировала 140 метров новой теплосети на улице Солдатова
В Пермском крае из-за коронавируса закрыли отделения соцзащиты
Из интерната в Добрянском районе госпитализированы с коронавирусом 39 человек
Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Пермском крае
В Перми закрылась «Шоколадница»
В Перми 2-летний мальчик выпал из окна 5 этажа
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В Пермском крае коронавирусом заболели еще 64 человек