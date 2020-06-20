2020-06-20T07:16:42+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 20 июня 2020 года: режим самоизоляции продлили до конца июня

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на 20 июня 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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В регионе официально подтвержден 3001 случай заражения коронавирусной инфекциейВ регионе официально подтвержден 3001 случай заражения коронавирусной инфекциейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 19 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Пермском крае. Самоизоляция в регионе продлится до конца июня.

По данным на утро 20 июня в регионе официально подтвержден 3001 случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.

Из 63 новых инфицированных - 23 мужчины, 38 - женщин, 3 ребенка (3 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Ежесуточный прирост больных составил 2,2%

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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Накануне вспышку коронавируса выявили в филиалах Кучинского психоневрологического интерната в поселке Лямино и в Пермском геронтопсихиатрическом центре в селе Перемское Добрянского района.

Тестирования прошли 260 человек, которые живут в учреждении, у 70 проживающих и 20 сотрудников подтвержден COVID-19.

- Определен круг контактных лиц, у которых взяты анализы для исследования на коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическую проверку, проходит внутреннее расследование Министерства соцразвития. Ситуация находится на особом контроле, сообщили в пресс-службе Минсоца.

Подробная информация о ситуации с коронавирусом в регионе

Накануне вспышку коронавируса выявили в филиалах лечебных учреждений. Фото: covid19_permkrai

Накануне вспышку коронавируса выявили в филиалах лечебных учреждений. Фото: covid19_permkrai

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ИСТОЧНИК KP.RU

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