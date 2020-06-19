«Несмотря на коронавирус, смертность от пневмоний снизилась». Министр здравоохранения Прикамья – о развитии эпидемии

В прямом эфире радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, как наш регион борется с коронавирусной инфекцией. Публикуем самые важные высказывания.

О лечении пациентов

- В Пермском крае пока сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, доля свободного коечного фонда на сегодня составляет более 47 процентов. Болеет и молодое поколение, и люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. В первую очередь, на статистику влияют очаги заражения в медицинских учреждениях.

Тем не менее, предел прочности у региональной системы здравоохранения есть. На этой неделе мы открыли дополнительные койки для долечивания больных covid-19.Почему это важно? Пациент поступает в больницу с пневмонией, он проходит курс лечения, не имеет клинических признаков болезни, получает первый отрицательный результат и готов к выписке. Но по правилам мы не можем выписать человека домой с одним отрицательным мазком, поэтому нам нужны койки для долечивания. Этот опыт широко применялся в Москве и показал хороший результат.

О карантине для москвичей

- Мы долго наблюдали тех, кто приезжает в Пермский край из Москвы и Санкт-Петербурга. И поняли, что эти люди практически не заболевают, риск заражения от них минимален. Поэтому решили ввести послабления и отменить для них двухнедельный карантин. Тем более, мы видим резкий спад заболеваемости в Москве, уже закрываются стационары, которые специально были открыты под лечение коронавирусной инфекции.

О плановом приеме в больницах

- На этой неделе оперштаб принял решение о начале планового приема в поликлиниках. В скором времени возобновится плановая госпитализация, откроются стоматологии. Принимая такое решение, мы понимали, что любая медаль имеет две стороны, есть риски.

Но в то же время есть процессы, когда нельзя откладывать лечение на длительный срок. Поэтому с соблюдением всех норм и правил мы планируем поэтапно открывать медицинские учреждения. Сейчас наблюдается высокая потребность в детских профилактических осмотрах, выпускникам нужны справки для поступления. Но открытие поликлиник не должно быть одномоментным, необходимо избежать ажиотажа и скопления людей. Поэтому мы стараемся поэтапно расширять плановые мероприятия, в скором времени возобновится консультативный прием взрослых.

В первое время могут быть сложности с записью к врачам, в час доктор сможет принять только двух пациентов. Время между приемами – 15 минут, оно необходимо для дезинфекции помещений. В поликлинику необходимо приходить в масках и перчатках, эти же правила действуют и для медиков. В очереди должна сохраняться социальная дистанция в полтора метра.

Окончательное решение о том, когда начнется плановая госпитализация, мы примем 23 июня. Нужно посмотреть, как дальше будет развиваться эпидемический процесс, и подготовиться к приему пациентов.

Об очагах заражения в крае

- Долгое время основным очагом распространения инфекции была Пермь, но постепенно вирус проник в отдаленные территории: Березники, Октябрьский, Чусовой, Добрянский район и другие. В первую очередь, это связано с перемещением людей.

Например, вспышка коронавируса в отдаленном селе Суксунского района произошла после приезда гостей из Башкирии и Свердловской области. Из городов края жители приезжают в Пермь, затем возвращаются домой и заражают окружающих. И когда мы прослеживаем связь, откуда в определенной территории взялся так называемый нулевой пациент, чаще всего оказывается, что у него была поездка в другой регион или краевой центр.

Найти нулевого пациента удается не всегда. Бывают случаи, когда мы выстраиваем цепочку из 5 – 6 последовательно зараженных человек, но до нулевого не доходим. Как правило, это связано с тем, что не все контакты людей получаем, либо сам человек не знает, где мог заразиться.

О работе детских садов и лагерей

- Детские сады также работают с соблюдением строгих мер предосторожности. Численность в группах должна быть минимальной, не больше 14 – 15 человек. Воспитатели, как и медики, должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, а родители четко понимать: с признаками болезни дети должны оставаться дома.

Что касается отдыха детей в оздоровительных лагерях, здесь я склоняюсь к мнению экспертов, которые говорят о том, что лагеря могут функционировать, но опять же с соблюдением всех требований. Мы активно готовимся к открытию совместно с министерством социального развития и министерством образования. Форма пребывания детей в лагерях будет изменена: меньше человек в палате, разобщение по группам, обследование персонала, больше мероприятий на свежем воздухе.

Об аппаратах ИВЛ

- На сегодня к искусственной вентиляции легких подключены 29 человек с covid-19, в основном все они находятся в Перми. Мы стараемся самых тяжелых пациентов перевозить с районных больниц в краевой центр.

Аппаратов ИВЛ у нас достаточно, они используются не только для лечения инфекционных заболеваний. Это и тяжелые патологии, и состояния после оперативного лечения, различных травм. ИВЛ используются во всех случаях, когда необходимы реанимационные мероприятия и нет самостоятельного дыхания.

Если смотреть в общем количестве, занятость аппаратов ИВЛ сейчас меньше: снизилось количество инфарктов, ДТП с тяжкими последствиями.

О заболеваемости пневмониями

- В условиях коронавируса количество тяжелых пневмоний стало больше. Однако уровень смертности, по сравнению с прошлым годом, от них снизился. Это положительный фактор и хороший показатель работы системы здравоохранения.

ВАЖНО

Носите маски и не загорайте

Советы министра, как сохранить здоровье

- Конечно, я понимаю, что все устали от изоляции, хочется поскорее вернуться к нормальной жизни. – говорит Оксана Борисовна. - Но когда это случится, зависит только от нас. Чем ответственнее мы будем соблюдать меры предосторожности, тем скорее победим.

Основные правила, которые останутся с нами надолго:

1. Вышел из дома – надень перчатки и маски

2. В торговых центрах, в парках и других людных местах соблюдайте социальную дистанцию в полтора метра

3. Минимизируйте новые контакты. Не ходите в гости, не приглашайте большие компании к себе.

4. Находиться на свежем воздухе нужно, но лучше там, где мало людей.

5. Старайтесь не находиться долго на пляже, не перегружайте свой организм солнечными лучами.

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