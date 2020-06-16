«Неделю лечилась от боррелиоза». Двухлетнюю малышку, сутки плутавшую по лесу в Пермском крае, выписали из больницы домой

- На теле девочки нашли три клеща, она вся была покусана, - говорят врачи, которые лечили двухлетнюю Милану, сутки проплутавшую сутки по лесу в Пермском крае.

15 июня настрадавшуюся малышку выписали из больницы в Березниках, и она смогла вернуться домой. Всю неделю Милана провела на лечении вдалеке от мамы, бабушки и старших-братьев сестер, но под бдительным присмотром врачей. Из-за большого количества детей мама не смогла находиться в больничных стенах рядом с дочкой. Малышка стойко переносила все лечение, которое ей было необходимо послу суток блуждания по лесу.

- Клещей, которые успели впиться в тело девочки, исследовали в лаборатории, и выявили, что они были инфицированы боррелиозом, поэтому врачи провели соответствующую терапию, - сообщили «Комсомольской правде» - Пермь в пресс-службе «Краевой больницы им. Е.А. Вагнера». – 15 июня в удовлетворительном состоянии она была выписана домой.

Двухлетняя Милана, напомним, пропала 8 июня в поселке Лемзер Березниковского городского округа. Она ушла за ограду частного дома на окраине села, где жила с мамой и бабушкой и убежала в лес, а потом не могла найти дорогу домой.

В поисках пропавшего ребенка принимали участие около 300 человек: полиция, следственный комитет, кинологи, волонтеры… Девочку нашли спустя 19 часов после исчезновения. Она спала, свернувшись клубком, на самом краю болота.

Костя лечился в реанимации, потом его перевели в отделение педиатрии. Фото: семейный архив.

Хэппи-эндом заканчивается и вторая история, случившаяся в Прикамье, чуть ранее. Вскоре вернется домой и 10-летний Костя, проплутавший по тайге четверо суток. Мальчик, напомним, пропал 3 июня в Гайнском районе. Он заблудился в лесу и бродил там до вечера 6 июня. Костя вышел на проселочную дорогу возле поселка, находящегося в 40 километрах от его дома.

- Несколько дней он провел в реанимации, затем лечился в отделении педиатрии, и 17 июня мы планируем его выписку домой, - сообщили «КП» в пресс-службе краевой детской клинической больницы.

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