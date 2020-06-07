"Организм обезвожен". Пермские врачи рассказали о состоянии ребёнка, который четыре дня плутал по тайге

Врачи детской краевой больницы рассказали, в каком состоянии находится 10-летний Костя, который проблуждал по тайге более трех суток. Напомним, мальчик пропал 3 июня в Гайнском районе. Он заблудился в лесу и бродил там до вечера 6 июня. Костя вышел на проселочную дорогу возле поселка, находящегося в 40 километрах от его дома.

- Сейчас ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации № 2 Краевой детской клинической больницы в состоянии средней тяжести. Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Угрозы жизни нет, - сообщил Дмитрий Шабунин, заместитель главного врача КДКБ по медицинской части.

Специалисты Гайнской больницы оказали ребенку первую медицинскую помощь на месте и транспортировали в Коми-Пермяцкую окружную больницу Кудымкара, откуда его сразу перевезла в краевой центр бригада отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи КДКБ.

- Благодаря грамотной организации и слаженной работе всех служб системы здравоохранения Прикамья мальчику удалось максимально оперативно начать инфузионную терапию для выведения организма из состояния обезвоживания, - рассказали в Минздраве Пермского края. .

В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика 00:00 00:00

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