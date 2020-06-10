2020-06-10T18:14:34+03:00
Общество

«Самоизоляция в разгаре». На городских пляжах Перми сотни отдыхающих

Фоторепортаж корреспондента «КП» с мест массового отдыха
Анна Маркова
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Отдыхающих на Мотовилихинском пруду больше стони.Отдыхающих на Мотовилихинском пруду больше стони.Фото: Василий Вахрин
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Жара в Пермском крае стоит несколько дней. Пермяки, соскучившиеся по теплу и солнышку, рванули на местные пляжи. Несмотря на то, что режим самоизоляции в регионе никто не отменял, отдыхающих там много, в этом убедился и корреспондент «Комсомолки».

На центральном пляже в Ленинском районе дежурят полицейские. Фото: Василий Вахрин

На центральном пляже в Ленинском районе дежурят полицейские.Фото: Василий Вахрин

Центральный пляж

На центральном пляже в Перми около полудня при входе стоит патруль, отдыхающих на территорию не пускают, разворачивают у шлагбаума. Но люди не собираются отступать, они пытаются подойти к реке в районе коммунального моста, там купаются и загорают на бетонных плитах.

На Мотовилихинском пруду отдыхающие купаются и загорают.

На Мотовилихинском пруду отдыхающие купаются и загорают.

Мотовилихинский пруд

На тонкой береговой линии расположились больше сотни пермяков, люди загорают и купаются в мутной воде. Больше всего рады дети, они плещутся в ней и плавают на надувных кругах. На соседней спортивной площадке у пруда также расположились отдыхающие. За все время пребывания на главном Мотовилихинском месте отдыха наш корреспондент не заметил ни одного полицейского, отдыхать пермякам никто не мешал. Вагончик спасателей там стоит, но самих спасателей нет.

Пляж КамГэс переполнен отдыхающими. Фото: Василий Вахрин

Пляж КамГэс переполнен отдыхающими.Фото: Василий Вахрин

Пляж КамГэс

На пляже в Орджоникидзевском районе без преувеличения, яблоку негде упасть. На Каме купаются и загорают около двух сотен горожан. Мало того, для них даже организовали прокат лодок и катамаранов. Находчивые предприниматели позаботились о мерах безопасности, одевают на отдыхающих спасательные жилеты. Подростки прыгают с пристани, и никто этому не препятствует.

Полицейских на пляже в Орджоникидзевском районе нет. Фото: Василий Вахрин

Полицейских на пляже в Орджоникидзевском районе нет.Фото: Василий Вахрин

МЕЖДУ ТЕМ

Напомним, в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 15 июня, поэтому находиться на пляжах пермяки не могут. Остается только ждать, что снимут запрет на их посещение, а пока нарушителям грозят предупреждения и даже штрафы от 1 до 30 рублей.

Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю взяли пробы воды и песка в 16 местах массового отдыха пермяков. Они проверяли санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

- По результатам проведенных исследований установлено несоответствие качества воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в районе пляжей: Добрянки (река Кама), Перми - река Кама в районе КамГЭС и Мотовилихинский пруд, села Гамово Пермского района (Тимкинский пруд), - рассказали в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.

Пробы воды, отобранные в районе пляжа в поселке Новые Ляды Свердловского района Перми - река Сылва, не соответствуют нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Качество отобранных проб песка соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Также в ведомстве сообщили, что администрации районов не подавали заявки в ведомство на получение санитарно-эпидемиологических заключений, которое необходимы при открытии пляжа.

На пляже КамГэс дают в аренду лодки и катамараны. Фото: Василий Вахрин

На пляже КамГэс дают в аренду лодки и катамараны.Фото: Василий Вахрин

КСТАТИ

«Комсомольская правда» провела опрос среди пермяков: «Будете ли вы посещать пляжи в этом году? Или вы уже купались и загорали? Не боитесь COVID-19?».

Самым популярным оказался ответ: «Буду, но не на пляже». Так ответили 38% опрошенных.

На втором месте: «Конечно, буду купаться и загорать, вирусов нет». Так ответили 28% опрошенных.

Замыкает тройку лидеров ответ: «А я уже во всю купаюсь и загораю». Так уже делают 21% опрошенных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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