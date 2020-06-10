2020-06-10T12:33:16+03:00
Общество

Жаркий июнь в Перми 2020: что происходит в парках, скверах и на пляжах

Смотрим, как горожане радуются солнцу [фото]
Андрей МАТЛИН
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Хозяйка пусть загорает, а я не буду.Хозяйка пусть загорает, а я не буду.Фото: Василий Вахрин
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В кои-то веки у нас в Прикамье – жаркое начало лета. Правда, синоптики обещают уже в эти выходные временное похолодание. Поэтому горожане пытаются хоть немного подзагореть. Кто как может. Кто-то ловит солнышко по пути на работу, кто-то отважился прогуляться до турникетов в экстрим-парке. Официально тот пока закрыт. Как и городские пляжи. Но пермяки все равно подтягиваются к ним поближе – не полежать на песочке, так хоть на реку издали посмотреть. Можно ли их за это осуждать?

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

О том, что в Пермь пришло лето, ясно и без напоминаний. Но с зонтиками, согласитесь, городские летние пейзажи смотрятся неплохо.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

А у меня зеленый велосипед - под цвет травы и деревьев.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

А мне нравится передвигаться на самокате.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

А нам больше по душе велосипеды.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

У меня тоже транспорт имеется. Вот на нем что можно делать.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Мы тоже без движения не сидим.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Стоим на солнышке и правила не нарушаем.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Надеюсь, что пермский загар моим ногам подойдет.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Очень хочется на пляж, но пока нельзя.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

А нам и в тенечке неплохо.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

А я постаралась одеться по-летнему.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Летом хочется чего-нибудь вкусненького и прохладненького.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Защитное средство - темные очки.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Ловлю лучи солнышка.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Пермь летняя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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