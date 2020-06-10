Жаркий июнь в Перми 2020: что происходит в парках, скверах и на пляжах
В кои-то веки у нас в Прикамье – жаркое начало лета. Правда, синоптики обещают уже в эти выходные временное похолодание. Поэтому горожане пытаются хоть немного подзагореть. Кто как может. Кто-то ловит солнышко по пути на работу, кто-то отважился прогуляться до турникетов в экстрим-парке. Официально тот пока закрыт. Как и городские пляжи. Но пермяки все равно подтягиваются к ним поближе – не полежать на песочке, так хоть на реку издали посмотреть. Можно ли их за это осуждать?
О том, что в Пермь пришло лето, ясно и без напоминаний. Но с зонтиками, согласитесь, городские летние пейзажи смотрятся неплохо.
А у меня зеленый велосипед - под цвет травы и деревьев.
А мне нравится передвигаться на самокате.
А нам больше по душе велосипеды.
У меня тоже транспорт имеется. Вот на нем что можно делать.
Мы тоже без движения не сидим.
Стоим на солнышке и правила не нарушаем.
Надеюсь, что пермский загар моим ногам подойдет.
Очень хочется на пляж, но пока нельзя.
А нам и в тенечке неплохо.
А я постаралась одеться по-летнему.
Летом хочется чего-нибудь вкусненького и прохладненького.
Защитное средство - темные очки.
Ловлю лучи солнышка.
Пермь летняя.
ИСТОЧНИК KP.RU