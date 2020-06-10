Пермские синоптики рассказали, как долго в регионе продержится жаркая погода

В Пермском крае 10-11 июня ожидается изменение погоды. По сообщению Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня и завтра переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с, днем южный, юго-западный 6–11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Местами по краю сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 24-29°.

- 11 июня антициклон начнет разрушаться, если в ночное время еще без существенных осадков, то днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами, которые будут сопровождаться усилением ветра до 16 м/с, - сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ночное время температура воздуха останется на прежнем уровне, в дневное составит 25-30°.

Существенное похолодание ожидается с пятницы 12 июня, когда через Пермский край с севера на юг будет смещаться активный холодный фронт. Он принесет с собой облачную с прояснениями погоду с дождями, днем местами с сильными, в отдельных районных с грозами и усилением ветра 15-20 м/с. Минимальная температура еще останется высокой, ожидаемая максимальная температура воздуха не превысит 20-25°.

МЧС рекомендуем не находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередач. Избегать парковки транспорта рядом с ними. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112», «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.