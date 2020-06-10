2020-06-10T15:01:26+03:00
Общество

Пермские синоптики рассказали, как долго в регионе продержится жаркая погода

В ближайшие дни ожидаются грозы и сильный ветер
Анна Маркова
Поделиться:
В ближайшие дни в Пермском крае ожидаются грозы и понижение температуры.В ближайшие дни в Пермском крае ожидаются грозы и понижение температуры.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае 10-11 июня ожидается изменение погоды. По сообщению Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня и завтра переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с, днем южный, юго-западный 6–11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Местами по краю сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 24-29°.

- 11 июня антициклон начнет разрушаться, если в ночное время еще без существенных осадков, то днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами, которые будут сопровождаться усилением ветра до 16 м/с, - сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ночное время температура воздуха останется на прежнем уровне, в дневное составит 25-30°.

Существенное похолодание ожидается с пятницы 12 июня, когда через Пермский край с севера на юг будет смещаться активный холодный фронт. Он принесет с собой облачную с прояснениями погоду с дождями, днем местами с сильными, в отдельных районных с грозами и усилением ветра 15-20 м/с. Минимальная температура еще останется высокой, ожидаемая максимальная температура воздуха не превысит 20-25°.

МЧС рекомендуем не находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередач. Избегать парковки транспорта рядом с ними. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112», «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил в интервью «Российской газете», что Пермский край сильно недооценен
Можно ли пермякам идти на пляж во время самоизоляции
От коронавируса в Прикамье умерли еще двое мужчин
В Пермском крае в 40-метровом котловане утонул 15-летний подросток
«Жизнь в эпоху COVID -19». Союз журналистов призывает коллег рассказать о борцах с вирусом
В Пермском крае готовят программу для реабилитации пострадавших от коронавируса
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний
«Пытался спасти девушку, но сам погиб». В Пермском крае утонули двое подростков
В Пермском крае рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
В Перми в детский сад приползла большая черная змея
В Перми собака упала в яму с водой
Леса Прикамья под контролем видеокамер «Ростелекома»
Суд привлек к субсидиарной ответственности руководителей УК «ТеплоВодоМер» из Чайковского
В Пермском крае еще 57 человек выздоровели от коронавируса
В Перми автобус насмерть задавил пешехода
Стали известны новые сроки «Небесной ярмарки-2020» в Пермском крае
В Пермском крае спасатели сняли со столба 8-летнего ребенка, которого ударило током
Коронавирус в Перми: из-за наличия инфекции закрыто отделение городской больницы