2020-06-09T08:08:57+03:00
Общество

«Отпрашиваются с работы и снова в лес». В Пермском крае продолжаются поиски двухлетней девочки

Волонтеры все еще нуждаются в помощи неравнодушных пермяков
Виктор Правдин
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Фото: Регион59Фото: Регион59
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Всю ночь не прекращались поиски двухгодовалой Балуевой Милены Валерьевны, пропавшей вечером 8 июня в поселке Лемзер Березниковского городского округа.

Сотни волонтеров, добровольцев и сотрудников разных ведомств прочесывали лес, в котором потерлась малышка, но, к сожалению, пока никаких результатов нет. Волонтеры продолжают формировать отряды в Перми, с последующим выездом на место поисков.

Всех, кто хочет принять участие в поисках, просят звонить по телефонам: 8-951-927-42-47 Ольга или 8 922 31 41 112.

С собой волонтеры рекомендуют взять удобную непромокаемую обувь, жилеты или яркую деталь одежды, заряженные телефоны, повербанк, перчатки, если есть рации, репелленты, воду, чай, перекус.

По возможности пермяков просят взять термос с горячим чаем и бутерброды для волонтеров, которые работали ночью.

При каких обстоятельствах пропала малышка, не уточняется. Однако есть предположение, что родители могли находиться с ребенком в лесу и в какой-то момент потеряли девочку из виду.

Приметы девочки

Рост 85 см., нормального телосложения, волосы светлые до плеч;

Была одета в белую футболку, красные шорты, розовые галошы-шлепанцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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