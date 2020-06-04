2020-06-04T17:59:31+03:00
Происшествия

Пермскому студенту предъявили обвинение в реабилитации нацизма

Даниил Шестаков опубликовал на сайте «Бессмертного полка» снимок генерала Власова, которого признали изменником Родины [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Скрин видео. Следственный комитет России.Скрин видео. Следственный комитет России.
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В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, возбужденных в связи с размещением на сайте движения «Бессмертный полк России» фотографий фашистов и изменников Родины.

- Даниил Шестаков из Перми разместил для трансляции на сайте фотоизображение изменника Родины генерала Власова, - сообщили в Следственном комитете РФ. - Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Даниилу Шестакову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, а также распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России. Ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее, как сообщили в СКР, Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций. За нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, а также мелкое хулиганство привлекался к административной ответственности. Кроме того, Шестаков привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Допрос студента .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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