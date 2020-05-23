«Угрожал убийством деду». Пермяк, разместивший фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка» уже привлекался к ответственности

Пермяк Даниил Шестаков, в отношении которого Следственный комитет возбудил дело по статье о реабилитации нацизма, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, рассказали в ведомстве.

Напомним, Даниил Шестаков опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» снимок генерала Андрея Власова, которого признали изменником Родины.

- Я выложил фотографию генерала Андрея Андреевича Власова, руководителя Русской освободительной армии, на сайт «Бессмертного полка», - признался Даниил Шестаков. – Но это задумывалось как не очень оригинальная и неумная шутка. Я в этом раскаиваюсь.

Даниил Шестаков стал подозреваемым в уголовном деле о реабилитации нацизма, возбужденном СКР. Кроме него подозреваемыми в аналогичных делах стали еще пять человек, разместивших фотографии нацистов на сайте, где люди выкладывали портреты своих родственников-фронтовиков. По статье «Реабилитация нацизма» виновным грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к расследованию, в предыдущий раз 19-летний студент привлекался к уголовной ответственности за то, что угрожал убийством собственному деду и избивал мать.

Допрос студента .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Отправил в «Бессмертный полк» фото изменника Власова». Следственный комитет возбудил уголовное дело против пермяка

19-летний студент Даниил Шестаков привлечен к ответственности за реабилитацию нацизма (подробнее)