2020-05-23T21:36:40+03:00
Происшествия

«Угрожал убийством деду». Пермяк, разместивший фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка» уже привлекался к ответственности

Сейчас Даниила Шестакова подозревают в реабилитации нацизма [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Скрин видео. Следственный комитет России.Скрин видео. Следственный комитет России.
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Пермяк Даниил Шестаков, в отношении которого Следственный комитет возбудил дело по статье о реабилитации нацизма, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, рассказали в ведомстве.

Напомним, Даниил Шестаков опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» снимок генерала Андрея Власова, которого признали изменником Родины.

- Я выложил фотографию генерала Андрея Андреевича Власова, руководителя Русской освободительной армии, на сайт «Бессмертного полка», - признался Даниил Шестаков. – Но это задумывалось как не очень оригинальная и неумная шутка. Я в этом раскаиваюсь.

Даниил Шестаков стал подозреваемым в уголовном деле о реабилитации нацизма, возбужденном СКР. Кроме него подозреваемыми в аналогичных делах стали еще пять человек, разместивших фотографии нацистов на сайте, где люди выкладывали портреты своих родственников-фронтовиков. По статье «Реабилитация нацизма» виновным грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к расследованию, в предыдущий раз 19-летний студент привлекался к уголовной ответственности за то, что угрожал убийством собственному деду и избивал мать.

Допрос студента .

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19-летний студент Даниил Шестаков привлечен к ответственности за реабилитацию нацизма (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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