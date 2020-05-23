«Отправил в «Бессмертный полк» фото изменника Власова». Следственный комитет возбудил уголовное дело против пермяка

Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Перми, который разместил снимок генерала Власова на сайте движения «Бессмертный полк».

- Даниил Шестаков из Перми разместил для трансляции на сайте фотоизображение изменника Родины Власова, - сообщили в Следственном комитете РФ. - Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Сейчас 19-летнего студента подозревают в преступлении «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

- Следствие продолжает собирать характеризующие материалы, - отметили в СКР. - Установлено, что Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций. За нарушение установленного порядка организации и проведения митинга, а также мелкое хулиганство привлекался к административной ответственности. Кроме того, Шестаков привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Тем временем сам Шестаков записал публичное видеообращение:

«Я искренне раскаиваюсь в содеянном, - говорится в нем. - Прошу прощения у каждого, кто был оскорблен. Прошу дать мне шанс проявить себя в делах и обещаю, что подобного больше никогда не повторится».