В Пермском крае окончены поиски двух девочек

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:07:34+03:00

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Пропавшие в Верещагинском районе Пермского края дети нашлись. Напомним, о их пропаже стало известно вчера, 2 июня. Две девочки 9-летняя Дарья Соловьева и 12-летняя Ирина Михайлюк ушли из приюта Свято-Лазаревского женского монастыря, который находится в деревне Гаревка в Верещагинском районе. Срочный сбор на их поиски объявил отряд имени Ирины Бухановой.

- С Дашей и Ириной сейчас все в порядке, их нашли, - сообщили нам в приюте Свято-Лазаревского женского монастыря. - Они живы и здоровы. Сейчас девочек везут к нам, подробностей пока никаких не знаем.

Спустя сутки детей нашли. В поисках принимали участие спасатели и полиция. Где были девочки и почему ушли из приюта сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU