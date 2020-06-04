Девочки, которые сбежали из приюта, рассказали почему сделали это

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:30:47+03:00

Девочек нашли в лесу в 10 км от приюта. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Они прошли около 10 км и ночевали в лесу

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В Пермском каре следователи выясняют почему две воспитанницы 11-ти и 9-ти лет сбежали из Свято-Лазаревского женского монастыря, расположенного на территории Верещагинского района.

Напомним, о их пропаже общественности стало известно 3 июня, когда на поиски девочек вышли волонтеры и объявили о сборе. Накануне вечером, 2 июня дети ушли из приюта в неизвестном направлении.

Девочек искали полиция, МЧС, Росгвардия, местные жители, волонтеры, Следственный комитет.

Удалось выяснить, что детей видели на дороге Очер - Верещагино между деревней Первомайка и селом Вознесенское Верещагинского района. Утром 3 июня их нашли в лесу около деревни Первомайка. Девочки прошли пешком около 10 км, а ночь провели в лесу. Их осмотрели медики, с ними все в порядке.

- Продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ухода несовершеннолетних, в том числе причины и условия, побудившие их на это, - рассказали в Следственном управлении следственного комитета по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение

Девочки рассказали следователям, что ушли из приюта потому что поссорились с детьми из-за велосипеда.

ИСТОЧНИК KP.RU