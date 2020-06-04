Коронавирус в Перми, последние новости на 4 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае: число заболевших на утро 4 июня составило 1911 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 72 человек - это самое большое количество вновь заболевших с начала эпидемии.

- Подавляющие большинство – это заражение при близком контакте: от коллег, родственников и друзей, - прокомментировал ситуацию Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края. - Сейчас мы наблюдаем результат несоблюдения мер собственной безопасности и пренебрежения использованием средств индивидуальной защиты.

8 человек, у которых накануне был официально подтвержден COVID-19, являются жителями Октябрьского района, где возникло несколько очагов заражения.

Количество летальных случаев от коронавируса в Пермском крае составило 61. В минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден посмертно у одного человека.

За последние сутки из медучреждений Пермского края выписан еще 41 пациент, прошедший лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от инфекции составляет 1118.

- На лечении в больницах Пермского края остается 421 пациент с коронавирусом, дома без симптомов - 352 человека, - сообщает Минздрав. - На карантине по предписанию главного санитарного врача - 2633.

Смягчать ограничительные меры в Пермском крае пока не будут. Коэффициент распространения болезни равен 1,24. Поэтому торговые центры и предприятия общественного питания останутся закрытыми. Чтобы начался второй этап снятия ограничительных мер, он должен быть меньше 0,8.

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"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

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