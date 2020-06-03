В Пермском крае еще две лаборатории будут проводить подтверждающие тесты на коронавирус

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:22:52+03:00

В сутки еще две лаборатории будут проводить около 100 исследований. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раньше в них исследовали только первичные тесты

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Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и лаборатория краевой инфекционной больницы с 3 июня начали проводить подтверждающие анализы на наличие коронавирусной инфекции теперь они будут работать в качестве референс-центров.

Раньше в четырех медучреждениях проводились только первичные тесты. Если их результат был предварительно положительным, биоматериал для подтверждения диагноза направлялся в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

- В день они будут проводить около 100 исследований для подтверждения наличия коронавирусной инфекции, говорит министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Теперь мазки не надо будет перевозить в другую лабораторию. Это сократит время на транспортировку, позволит более оперативно получать результаты анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU