«Пандемия превратилась в инфодемию». Профессор медуниверситета рассказала, почему пермяки устали от коронавируса

О том, как в Прикамье развивается ситуация с коронавирусом, в эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

- На мой взгляд, люди уже устали от темы коронавируса, - считает Ирина Викторовна. - То, что сегодня происходит с ситуацией вокруг пандемии, сопровождается излишней информацией. Появился новый термин – «инфодемия». Информации о пандемии коронавируса настолько много, что население не успевает ее переваривать.

- То есть в нашем регионе все не так плохо?

- Сейчас эпидемическая ситуация в Пермском крае не столь серьезная, и совсем необязательно так много о ней говорить. Понимаю, все ждут снятия ограничительных мер, всем хочется скорее вернуться к нормальной жизни. Да, цифры по заболеваемости настораживают, ежедневно выявляется еще довольно много новых случаев, но показатели не такие уж высокие. Сами по себе цифры ни о чем не говорят. Большая часть заболевших выявлена с помощью активного поиска. Их обследовали, потому что они находились в контакте с заболевшими. Пассивный поиск – это когда человек заболел и сам обратился за медицинской помощью.

- Самые серьезные очаги заражения – это больницы?

- Да, в медицинских учреждениях складывается не совсем благополучная ситуация, там риск заражения значительно выше. Закрытое учреждение, фактор перемешивания, ослабленные другими заболеваниями пациенты, медики. Они все обследуются, и число выявленных выше, чем, к примеру, в семейных очагах.

- Тем не менее, чувствуется, что люди стали меньше бояться, хуже соблюдают самоизоляцию...

- Я считаю, что та ситуация, которая есть сегодня на нашей территории, это не повод, чтобы волноваться. По сути дела, страшного ничего не происходит, заболеваемость невысокая, мы в седьмом десятке по числу заболевших среди других регионов. У нас есть хороший показатель, что число выздоровевших выше, чем число заболевших. Единственный показатель, который нас подводит, это скорость распространения. Это один из показателей, по которому Роспотребнадзор разрешает перейти на следующий этап снятия ограничений.

- Зачем же дуть на воду и нагнетать, если ситуация под контролем?

- Поймите нас, мы в какой-то мере тоже перестраховываемся. Вирус вызывает достаточно тяжелое заболевание.

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