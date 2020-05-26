Коронавирус в Перми, последние новости на 27 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Ситуация с коронавирусом в Пермском крае по-прежнему неоднозначная, заболеваемость держится примерно на одном уровне с предыдущими днями. Так по последним данным, заболевших за последние сутки в регионе выявлено еще 41. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 1451 человек.

- Среди новых случаев 35 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 6 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю.

Также за минувшие сутки от коронавируса умерла 74 летняя пациентка, это 47-й летальный случай от COVID-19.

48 пациентов за сутки выздоровели. Общее число выздоровевших увеличилось до 740, еще 623 пациента остаются на лечении.

На прошедшем 26 мая заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала: «На 26 мая у нас 45% пациентов с заболеванием находятся в легкой степени, 46% средней степени тяжести и 4% в тяжелом состоянии. 20 человек в крайне тяжелом состоянии, у 369 человек бессимптомное течение болезни. В Пермском крае болеют коронавирусом 99 детей до 17 лет (7% от общего числа). Отмечаем увеличение больных возрастных пациентов в мае, в апреле лидировал по заболеваемости возраст 30-35 лет, сейчас преимущественно болеют люди старше 65 лет. 38 пациентов находится на койках с ИВЛ - это 8% от общего количества пациентов».

Также стало 26 мая прошло заседании оперативного штаба, на котором стало известно, что жителям Пермского края не стоит ждать серьезных послаблений в режиме самоизоляции.

Руководитель Роспотребнадзора региона Виталий Костарев предложил разработать план перехода на обычный режим работы поликлиник, а также многопрофильных больниц, которые сейчас заняты пациентами с коронавирусом.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

К этому вопросу решено было вернуться на будущей неделе.

А в ближайшее время на оперштабе решили открыть магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров.

- Полное снятие мер ограничений и разрешение на проведение массовых мероприятий станет возможным только после стабилизации эпидемиологической обстановки, - подчеркнул Виталий Костарев.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Красная зона увеличивается». Еще в трех территориях Пермского края зафиксировали вспышки коронавируса

COVID-19 проник уже в 40 городов и районов края. Публикуем карту распространения коронавируса (Подробнее...)

«Зачем врачей дергаете зря?» 87-летняя пермячка с коронавирусом неделю ждала, чтобы ей поставили правильный диагноз

За это время она успела проконтактировать с врачами и родственниками (подробности)