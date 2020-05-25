«Красная зона увеличивается». Еще в трех территориях Пермского края зафиксировали вспышки коронавируса
Еще три территории Пермского края не устояли против вспышки коронавирусной инфекции. По данным на 25 мая COVID-19 подтвердили у жителей Красновишерска, Ординского и Березовского муниципальных округов. В них зафиксировано 1, 3 и 1 инфицированный, соответственно.
Таким образом с начала эпидемии коронавируса заразилсиcь 1410 человек в 40 городах и районах края. Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Пермь - 1082
Пермский район - 77
Краснокамск - 31
Чайковский - 20
Бардымский МО - 12
Чернушка, Кунгур район и Добрянка - 10 в каждом населенном пункте
Березники - 9
Нытва - 8
Кудымкарский МО, Кудымкар, Кизел, Верещагино, Кунгур - 7 в каждом населенном пункте
Соликамск - 6
Большесосновский МО и Суксун - 5 человек в каждом населенном пункте
Лысьва, Карагай, Юсьвенский район, Октябрьский округ - 4 в каждом населенном пункте
По 3 зараженных в Чусовом, Куединском и Юрдинском районах
Губаха, Александровский район, Сивинский округ, ЗАТО Звездный, Уинский, Осинский, Еловский районы, Очер - в каждом по 2 заболевших коронавирусом
По одному зараженному в Гремячинске, Чердыни, Красновишерске, Оханске, Юрлинском, Березовском, Частинском и Ординском округах
Фото: permkrai.ru
«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 43 новых случая заражения COVID-19: 29 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.
Фото: Оксана Мелехова/instagram
Подробная информация о ситуации с коронавирусов в регионе выглядит так:
Фото: covid19_permkrai
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ИСТОЧНИК KP.RU
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