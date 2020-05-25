2020-05-25T19:19:19+03:00
Общество

«Красная зона увеличивается». Еще в трех территориях Пермского края зафиксировали вспышки коронавируса

COVID-19 проник уже в 40 городов и районов края. Публикуем карту распространения коронавируса [аудио]
Виктор Правдин
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По данным на 25 мая COVID-19 заразились 1410 человек в 38 городах и районах краяПо данным на 25 мая COVID-19 заразились 1410 человек в 38 городах и районах краяФото: Василий Вахрин
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Еще три территории Пермского края не устояли против вспышки коронавирусной инфекции. По данным на 25 мая COVID-19 подтвердили у жителей Красновишерска, Ординского и Березовского муниципальных округов. В них зафиксировано 1, 3 и 1 инфицированный, соответственно.

Таким образом с начала эпидемии коронавируса заразилсиcь 1410 человек в 40 городах и районах края. Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Пермь - 1082

Пермский район - 77

Краснокамск - 31

Чайковский - 20

Бардымский МО - 12

Чернушка, Кунгур район и Добрянка - 10 в каждом населенном пункте

Березники - 9

Нытва - 8

Кудымкарский МО, Кудымкар, Кизел, Верещагино, Кунгур - 7 в каждом населенном пункте

Соликамск - 6

Большесосновский МО и Суксун - 5 человек в каждом населенном пункте

Лысьва, Карагай, Юсьвенский район, Октябрьский округ - 4 в каждом населенном пункте

По 3 зараженных в Чусовом, Куединском и Юрдинском районах

Губаха, Александровский район, Сивинский округ, ЗАТО Звездный, Уинский, Осинский, Еловский районы, Очер - в каждом по 2 заболевших коронавирусом

По одному зараженному в Гремячинске, Чердыни, Красновишерске, Оханске, Юрлинском, Березовском, Частинском и Ординском округах

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 43 новых случая заражения COVID-19: 29 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Фото: Оксана Мелехова/instagram

Фото: Оксана Мелехова/instagram

Подробная информация о ситуации с коронавирусов в регионе выглядит так:

Фото: covid19_permkrai

Фото: covid19_permkrai

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ИСТОЧНИК KP.RU

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