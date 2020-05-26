«Зачем врачей дергаете зря?» 87-летняя пермячка с коронавирусом неделю ждала, чтобы ей поставили правильный диагноз

- Состояние стабильное, но мама пока слабенькая и ничего не кушает, - говорит пермячка Екатерина (имя по просьбе женщины изменено, - Ред.), она обратилась в редакцию «Комсомольской правды» в Перми, чтобы рассказать, как ее 87-летней маме неделю не могли поставить диагноз «коронавирус».

Где поймала вирус - неизвестно

Весь апрель и начало мая пожилая женщина, как и положено, просидела дома на самоизоляции и ни с кем не контактировала. Продукты ей привозили дочь и внук, передавали пакеты и уезжали. Когда начались послабления, пенсионерка несколько раз вышла из дома за хлебом, на почту, и в банк. И, видимо, этого хватило, чтобы подхватить коварный вирус.

- 15 мая мама пожаловалась на недомогание: появились насморк, головная боль и сухой кашель, но температуры не было, - объясняет Екатерина. – На следующий день (это было в субботу), температура поднялась до 37 градусов, и мы вызвали «скорую помощь».

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На вызов приехал доктор, взрослый крупный мужчина 62 лет, осмотрел пациентку и уехал, не выписав лечения.

- Не вижу никакой причины для вызова врача, зачем нас сейчас дергать «по чем зря»? - заявил он. - В понедельник к вам придет участковый.

Высокая температура поднялась на пятый день

В понедельник, 18 мая к женщине пришел терапевт. Пенсионерка жаловалась на слабость, озноб, боли в спине и отсутствие аппетита. Доктор сказала, что ничего серьезного нет, и тоже ушла, так и не выписав лечения.

- Я как-то плохо себя чувствую, - объясняла она 20 мая во время телефонного звонка своей дочери.

- Я поехала к маме, мы измеряли температуру, градусник показывал 37,8, - вспоминает Екатерина. - Я стала звонить в «скорую», но наш вызов передали на неотложку.

Врач приехала вечером и сделала первые назначения. При температуре нужно было принимать жаропонижающее, пить антибиотик, антигистаминные препараты, полоскать горло и много пить жидкости. Но улучшений не наступало ни 21, ни 22 мая.

- У мамы был слабый голос, жалобы на отсутствие аппетита и тяжелое самочувствие, - рассказывает дочь. – Я приехала, чтобы накормить ее, но увидела, что состояние продолжает ухудшаться: появился озноб, дрожь в руках и ногах, и я снова набрала «скорую».

« У меня коронавирус»

На этот раз медики предложили пенсионерке поехать на рентген. Ей сделали КТ, поставили диагноз «пневмония» и госпитализировали в ГКБ № 7.

- Мне дали листок с телефонами и сказали звонить на следующий день, - говорит Екатерина. – Весь день я набирала эти телефоны, но никто не брал трубку. Чтобы узнать о состоянии мамы, вечером я поехала в больницу, но мне сказали, что в выходной информацию не дадут, а чтобы узнать о состоянии мамы, я могу позвонить ей сама.

В воскресенье, 24 мая заболевшая женщина сама позвонила дочери на мобильный.

- У меня подтвердили коронавирус и перевели в другую больницу, - чуть не плакала пенсионерка.

- Уверена, что мамочка выздоровеет, она сможет, справится, она у меня сильная, - говорит Екатерина. - Но у меня остаются вопросы: Почему людей старше 65 лет с симптомами, похожими на COVID-19, не тестируют сразу? Ведь за эту неделю маме пришлось контактировать с несколькими медиками и с нами, родственниками. Мы, не подозревая, что были в контакте с больным, продолжали общаться с людьми. Почему когда в стране бушует пандемия коронавируса, в больницах существуют выходные дни? И почему было упущено восемь дней перед тем, как начать лечение?

Сейчас Екатерина и ее сын пытаются сдать тесты на коронавирус. Женщина потратила семь часов, чтобы прозвонить все инстанции и получить заветное постановление. «КП» будет следить за развитием событий.

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