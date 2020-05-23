Жена ушла на день рождения, а муж подбросил годовалого сына в беби-бокс

Около трех часов ночи 13 мая в беби-боксе, расположенном в пермской МЧС №9, сработал сигнал. В «окошке жизни» оказался ребенок – не новорожденный, малышу было уже чуть больше года.

Беби-бокс в «девятке» - первый, созданный в Пермском крае. Только в прошлом году туда подкинули троих младенцев. Так что врачам принимать подкидышей не впервой. После осмотра мальчика медики передали ребенка под опеку государства. Его отправили в детскую больницу имени Пичугина.

А спустя несколько часов, узнав о случившемся, в «девятку» позвонила бабушка малыша.

Как оказалось, отдать ребенка в беби-бокс решил его отец – со злости, не думая. Как рассказали в министерстве соцразвития Пермского края, между супругами произошла серьезная ссора. Мать ребенка хотела уйти на день рождения подруги, а супруг был категорически против.

После того как жена все-таки ушла на день рождения, супруг собрал вещи ребенка, одел его, вызвал такси и отвез сын в беби-бокс. Мужчина знал, где находится беби-бокс, так как в этом роддоме рожала его супруга, и он, гуляя по территории, заметил его.

Но хотя родственники хотели забрать ребенка обратно, сразу это сделать не удалось. Разбираться в ситуации стали органы опеки. Только спустя неделю, 22 мая родителям разрешили забрать своего сына. Забирая ребенка, мать не удержалась от слез.

- Семья будет оказываться психологическая помощь, она взята на социальное сопровождение, - рассказали в минсоцразвития.

- В России это второй случай, когда оставляют уже не младенца, а ребенка постарше, - рассказала руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. – Никого нельзя осуждать, в жизни бывают разные ситуации. Сотрудники органов опеки провели большую работу и с семьей, и с близкими родственниками. Сейчас все хорошо, ребенок дома с семьей, а родители сделали выводы из сложившейся ситуации.

За время существования беби-боксов в них было оставлено 98 детей, из них 14 младенцев - в Пермском крае. При этом в этом в подкидывании ребенка в беби-бокс нет состава преступления, потому что он был оставлен не в опасности. И никаких санкций матери не будет. К тому же если она оставляет ребенка в «окне жизни», у нее или других из родственников остается шанс вернуть малыша. Такой возможностью за эти годы воспользовались 13 семей. Две из них впоследствии все же отказались от своих детей – вторично.

В данном случае в отношении отца вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По матери в КДН решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по ст. 5.35 КОАП «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Это грозит ей штрафом до 500 рублей.

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