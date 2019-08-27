2019-08-27T14:41:40+03:00
Общество

"Завернули в две пеленки". Девочку, оставленную в пермском беби-боксе, назвали Цветаной

Малышке всего несколько дней от роду
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В воскресенье, 25 августа, около девяти часов вечера в МСЧ №9 сработала тревожная кнопка – кто-то открыл «окно жизни» больничного беби-бокса. Врачи обнаружили внутри новорожденную девочку – она появилась на свет всего несколько дней назад.

Как рассказала «Комсомолке» президент благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова, ребенок оказался доношенным и, скорее всего, рожден в домашних условиях. Тот, кто принес малышку, заботливо завернул ее сразу в две пеленки, но девочка была немного охлаждена – видимо, ее долгое время несли по улице. При ней не было ни записки, ни каких-либо вещей.

Кроху сразу же осмотрели врачи. Состояние новорожденной удовлетворительное, вес – 3164.

- Сейчас девочка находится в больнице и проходит медицинское обследование, а органы опеки получают документы для дальнейшего устройства ребенка в семью, - сообщила Елена Юрьевна.

Девочке дали необычное имя – Цветана. Как рассказали в опеке, имя выбирали по святцам. Это славянское православное имя, образовано оно от глагола «цвести».

В «Колыбели надежды» подчеркивают, что у мамы или других родственников есть время до момента усыновления, чтобы забрать ребенка обратно. Для этого нужно позвонить по телефонам 8-919-70-23-999, 8-912-48-14-800 или обратиться в органы опеки.

В предыдущий раз ребенок был подброшен в беби-бокс 8 марта. Тогда это тоже была девочка. Ее родители до сих пор не объявились.

4 августа фонду «Колыбель Надежды Пермь» исполнилось 8 лет. За время работы были открыты 16 Беби боксов. Действующие Беби Боксы на сегодняшний день в 8 регионах Российской Федерации. 97 детей оставлены в Беби Боксах за все время существования проекта из них 14 детишек в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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