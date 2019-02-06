2019-02-06T11:47:45+03:00
Общество

«С ней все хорошо». В пермский беби-бокс подкинули новорожденную девочку

Врачи уже осмотрели малышку
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В 8 часов утра 6 февраля в МЧС № 9 сработала сигнализация, извещающая, что в беби-бокс подкинули малыша.

- Это новорожденная девочка, - рассказала руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. - Ей буквально несколько часов от роду. Судя по всему, девочка была рождена в домашних условиях. Вес - 2640 грамм. Врачи уже осмотрели малышку, с ней все хорошо. О том, что в беби-бокс положили ребенка, уже уведомили полицию и органы опеки.

Никаких контактов мать малышки не оставила, данных о ней - тоже. После того, как здоровье новорожденной проверят, ее направят в дом малютки на удочерение. У мамы есть примерно два месяца, если вдруг она передумает и захочет забрать дочку.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю нам сообщили, что полицейские начали проверку по факту случившегося.

Напомним, что ранее в этом беби-боксе уже несколько раз оставляли новорожденных малышей. Первым ребенком был Георгий. Мама оставила его в «окне жизни», потому что уже растила одного ребенка, а из-за появления второго в семье разгорелся конфликт. Но через двое суток она одумалась и вернулась за Георгием. За тремя другими малышами, которых оставили в беби-боксах, мамы так и не пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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