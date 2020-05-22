2020-05-22T13:02:07+03:00
Коронавирус Covid-19

С прогулками все? Почему набережную Камы снова закрыли для пермяков

Какие еще ограничения введены в Перми из-за коронавируса
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Прогулки по набережной отмененыПрогулки по набережной отмененыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ежедневно в Прикамье регистрируется около 50 новых заболевших коронавирусом. Поэтому набережную Камы решили временно закрыть для посещения. С этой субботы проход на нее будет закрыт со всех сторон.

- Для профилактики распространения коронавируса с 23 мая доступ на набережную будет приостановлен, - рассказали "Комсомолке" в администрации Перми. - Ежедневное количество гуляющих по набережной составляет 10-12 тысяч человек, при этом в регионе сохраняется рост заболеваемости.

Пока ограничение доступа вводится только на набережной, муниципальные парки открыты для посещения в средствах индивидуальной защиты. Также пермяки по-прежнему могут гулять и совершать пробежки на свежем воздухе. Но это не касается жителей старше 65 лет, которым разрешено только ходить в ближайшие магазины и аптеки, на почту или в банк, а также ездить на дачи и обратно.

Продолжат работу продуктовые магазины и аптеки, парикмахерские, салоны красоты, небольшие магазины промтоваров, ателье, мастерские по ремонту обуви, бытовой техники, телефонов, химчистки и многофункциональные центры.

Ожидалось, что с 25 мая откроются торговые центры и кафе, но в связи с большим количеством инфицированных запрет на их деятельность продлевается как минимум до 8 июня.

До этого времени не будут работать культурно-досуговые и торговые центры, кафе, рестораны и бары, фитнес-клубы. Не будут проходить массовые мероприятия. Не откроются пансионаты, дома отдыха и санатории.

Когда ограничения смогут смягчить - оперативный штаб будет решать 25 мая.

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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