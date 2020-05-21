Пермские врачи получили выплаты за работу с коронавирусом

- 18 мая мне на карточку перевели последнюю часть апрельской доплаты за лечение пациентов с коронавирусом, - рассказывает Елена Градобоева, заведующая отделением Пермской краевой инфекционной больницы. - Деньги приходили частями, начиная с 15 мая. Очевидно, по разным постановлениям перечисляли отдельные суммы. В итоге все сотрудники нашего отделения получили доплаты за апрель полностью.

Отделение открылось после карантина 25 апреля. А 30 апреля все сотрудники, как обычно, получили зарплату. И еще доплаты за работу с коронавирусом. Так как размер этих стимулирующих выплат определялся федеральным постановлением №484, их выплачивали за фактически отработанные часы. В частности, Елена Градобоева получила 26 тысяч рублей доплаты.

Не считая часов и минут

А 15 мая правительство России приняло уточнение в постановление №484, по которому выплаты стимулирующего характера должны выдавать медикам вне независимости от количества отработанного времени с больными. Раз сказано, что за месяц врач, работающий в стационаре с коронавирусными пациентами, должен получить 80 тысяч, так 80 тысяч ему и должны перевести, а не считать часы и минуты, отметили власти.

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Дополнительные выплаты медработникам были предусмотрены еще двумя документами. Федеральное постановление №415 предусматривает оплату за оказание помощи пациентам с COVID-19. А региональное постановление №206-п включает также оказание помощи пациентам из групп риска - людям, прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ. Оно рассчитано на выплаты врачам, медсестрам, фельдшерам и другим сотрудникам больниц, поликлиник и службы скорой помощи, в том числе водителям, лаборантам, рентгенологам.

С учетом того, что ряду медработников полагаются выплаты сразу по нескольким постановлениям, всего дополнительная поддержка оказана почти трем тысячам медикам Прикамья.

Основные выплаты за лечение пациентов с коронавирусом за апрель медицинским работникам Пермского края начали перечислять на прошлой неделе.

- Когда мне перевели все выплаты, получилось больше ста тысяч плюсом к зарплате, - говорит Елена Градобоева. - И хочу сказать, что я очень довольна. Может быть, я не сильно избалована зарплатами. У нас, инфекционистов, зарплаты меньше, чем в многопрофильных стационарах. Для того чтобы получать достойную зарплату, нам приходится, кроме того что работать каждый день в отделении, еще и брать круглосуточные дежурства. Получается пять-шесть, а то и восемь дежурств в месяц. Мы работаем, можно сказать, с колес, пациентов принимаем круглосуточно.

Елена Градобоева не только руководит работой отделения, но и сама ведет больных и дежурит сутками. При такой насыщенной работе в среднем выходит 40 тысяч в месяц. Так что полученные выплаты для ее бюджета - весомая добавка.

152 миллиона - на доплаты

До 15 мая медицинским работникам Пермского края за работу с инфицированными коронавирусом по федеральному постановлению №484 в общей сложности выплатили 52,8 миллиона рублей. После пересчета дополнительных выплат к заработной плате медицинскому персоналу сумма увеличилась в два раза и составила 107,5 миллиона рублей.

- Подчеркну, что данные дополнительные выплаты полагаются только тем сотрудникам, которые непосредственно участвуют в оказании медпомощи инфицированным пациентам, - отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - К ним относится медперсонал 11 из 17 больниц, специально подготовленных для лечения граждан с COVID-19, а также прикрепленные к ним бригады скорой помощи - всего 1393 человека.

Было пересчитано также количество людей, имеющих право на стимулирующие выплаты по другим документам. Выплаты по постановлению №415 всего получили 1923 медика, на 188 больше, чем считалось первоначально. А по региональному постановлению №206-п - 2786 медиков и сотрудников скорой помощи. Рост составил почти 700 человек, так как по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, перечень категорий сотрудников, которые получают региональные выплаты, стал шире, в него вошел персонал, оказывающий или находящийся около медицинской помощи.

- Медперсонал находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Высокая нагрузка как у врачей в больницах, так и у сотрудников скорой помощи, - отметил глава региона.

- Средняя дополнительная выплата к зарплате медперсоналу по №415 - 12 тысяч рублей, а по №484 - около 77 тысяч рублей, - сообщила Оксана Мелехова.

Общая сумма доплат за работу в апреле для медицинских сотрудников Пермского края составила 152 миллиона рублей.