«Банальное ОРВИ или опасное заболевание?» В Перми начали делать тесты на антитела к коронавирусной инфекции

В Перми начали проводить тесты на антитела к коронавирусной инфекции.

Три варианта, как вирус может попасть в организм

- Этот тест помогает определить, защищен ли человек от коронавирусной инфекции или нет, - объясняет заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. – Если тест положительный, то значит, человек защищен. Правда, важны титры, которые показывают количество антител, чтобы понять, способны ли они защитить человека от инфекции.

Существуют три варианта, откуда у человека могут взяться эти антитела: у него были незначительные проявления ОРВИ, они прошли и ему хочется выяснить, возможно, это было не банальное ОРВИ, а легкая форма коронавируса.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Второй вариант – это носительство вируса, которое существует при COVID -19. Когда вирус попадает в организм, адаптируется и там остается, но патологического процесса при этом не вызывает. В данном случае организм оказывается сильнее вируса, но при этом вырабатываются защитные антитела.

И третий вариант, это человек встретился с малой дозой вируса, он прошел транзитом и оставил свой след в организме. Потому что любое внедрение вы организм запускает иммунную систему, она работает на защиту и антитела начинают вырабатываться.

Все три варианта говорят, что у человека произошла встреча с вирусом, и организм ответил выработкой антител. В таком случае он остается защищен от опасной инфекции.

Где пройти тест?

Уже проводит тесты на антитела к COVID-19 частная медицинская компания «Инвитро». Стоимость анализа 950 рублей, забор биоматериала – 120 рублей. В итоге анализ обойдется в 1070 рублей, правда, результата ждать придется четыре дня.

При проведении анализа не требуется какой-то специальной подготовки, можно сдать его в течение всего дня, однако в лабораторию необходимо прийти с паспортом, иначе исследование проводиться не будет. Чтобы получить результат, можно оставить адрес электронной почты или позвонить спустя четыре дня оператору, назвать индивидуальный номер заказа и кодовое слово.

С 22 мая сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19 можно будет в медицинском центре «Философия красоты и здоровья». Для проведения анализа производится забор крови. Исследование необходимо проходить натощак, а результат будет известен уже через 15 минут.

В клинике используют тест-системы на антитела к COVID-19 производства Кореи и Китая, сертифицированные в Российской Федерации. Тест рекомендуется пройти тем, кто в течение 14 дней не возвращались из-за границы, из Москвы или Санкт-Петербурга. Людям, у которых нет симптомов ОРВИ и которые не контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией. А также пациент должен быть старше 3 лет. Стоимость исследования составляет 3,5 тысячи рублей.

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