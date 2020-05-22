Коронавирус в Перми, последние новости на 22 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

На 22 мая 2020 года в Пермском крае количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1226 человек. За прошедшие сутки диагноз подтвержден еще у 48 человек.

23 из них проходят лечение в больницах, у них есть симптомы коронавируса, 25 человек без симптомов болезни проходят лечение дома, под наблюдением медиков.

- Из 48 новых инфицированных - 24 мужчин, 18 женщин, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 19 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет, - сообщают специалисты Минздрава Пермского края.

Среди новых пациентов - четыре жителя Лысьвы, которые вернулись из Рязани, где работали вахтовым методом. После возвращения у одного из них появились признаки ОРВИ. И мужчины решили самостоятельно сдать тесты на коронавирусную инфекцию в частной клинике. По всем четырем анализам результат пришел положительный.

- Все четверо граждан находятся сейчас в подготовленном перепрофилированном отделении на базе стационара, - сообщили в администрации города Лысьвы. - Медики приступили к работе в круглосуточном режиме.

Сейчас в Лысьве ожидается вспышка коронавирусной инфекции. Сотрудники Роспотребнадзора установили первых контактных лиц заболевших вахтовиков: это 10 членов их семей и 18 коллег. У всех взяты мазки на анализ.

Также среди вновь заболевших - 10 медицинских работников. Таким образом, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 180 сотрудников медучреждений с начала пандемии.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

За последние сутки из больниц Прикамья выписано 33 пациента, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших увеличилось до 590. Ещё 555 жителей Пермского края остаются на лечении, 1901 - дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

Количество зараженных в Пермском крае на 22 мая

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