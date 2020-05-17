Улететь из Перми в Москву за тысячу рублей? В условиях коронавируса это стало реальным

Произошло то, что, пожалуй, и должно было: авиакомпании стали ожесточенно бороться за пассажиров на авиаперевозки по России – за рубеж им сейчас летать почти некуда.

- Самолет, который простаивает, не просто не приносит прибыль - он приносит убытки, - рассказал «КП» председатель редакционного совета портала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. - Лизинговые платежи за аренду самолетов авиакомпаниям вносить нужно, независимо от того, стоят у них воздушные суда или летают. Поэтому и идет борьба за внутренних авиапассажиров.

Снижать цены на билеты позволяют и меры государственной поддержки, объявленные на период коронавируса - на внутренних маршрутах вдвое уменьшен аэронавигационный сбор, авиакомпаниям дали отсрочку по уплате налогов, чтобы предотвратить их банкротство.

В итоге цены на перелеты по России стали смешными.

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Портал aviasales.ru приводит список самых недорогих авиабилетов из Пермского аэропорта, найденных за последние двое суток.

Самым дешевым оказался билет из Перми до Москвы с вылетом 1 июня – 999 рублей.

Добраться по воздуху до Санкт-Петербурга теперь оказалось возможным за 1498 рублей, до Сочи – за 1959 рублей. Чуть дороже стоит самый дешевый билет до Анапы – 1998 рублей. За такие же деньги предлагают слетать в Калининград, Краснодар, Казань, Нальчик, в Минеральные Воды и во Владикавказ.

А вот авиабилеты до других городов подешевели не столь сильно: самый дешевый билет до Екатеринбурга стоит 2098 рублей, в Волгоград и Красноярск – 3 148 рублей.

Правда, на портале предупреждают: стоимость билета указана на момент поиска и может меняться в зависимости от количества оставшихся мест на рейс по этому тарифу.

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