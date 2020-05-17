2020-05-17T12:56:31+03:00
Общество

Улететь из Перми в Москву за тысячу рублей? В условиях коронавируса это стало реальным

Авиакомпании в борьбе за пассажиров резко снизили цены на авиаперевозки по России
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Произошло то, что, пожалуй, и должно было: авиакомпании стали ожесточенно бороться за пассажиров на авиаперевозки по России – за рубеж им сейчас летать почти некуда.

- Самолет, который простаивает, не просто не приносит прибыль - он приносит убытки, - рассказал «КП» председатель редакционного совета портала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. - Лизинговые платежи за аренду самолетов авиакомпаниям вносить нужно, независимо от того, стоят у них воздушные суда или летают. Поэтому и идет борьба за внутренних авиапассажиров.

Снижать цены на билеты позволяют и меры государственной поддержки, объявленные на период коронавируса - на внутренних маршрутах вдвое уменьшен аэронавигационный сбор, авиакомпаниям дали отсрочку по уплате налогов, чтобы предотвратить их банкротство.

В итоге цены на перелеты по России стали смешными.

Министр образования края рассказала,когда пройдут ЕГЭ и откроются детские сады

00:00
00:00

Портал aviasales.ru приводит список самых недорогих авиабилетов из Пермского аэропорта, найденных за последние двое суток.

Самым дешевым оказался билет из Перми до Москвы с вылетом 1 июня – 999 рублей.

Добраться по воздуху до Санкт-Петербурга теперь оказалось возможным за 1498 рублей, до Сочи – за 1959 рублей. Чуть дороже стоит самый дешевый билет до Анапы – 1998 рублей. За такие же деньги предлагают слетать в Калининград, Краснодар, Казань, Нальчик, в Минеральные Воды и во Владикавказ.

А вот авиабилеты до других городов подешевели не столь сильно: самый дешевый билет до Екатеринбурга стоит 2098 рублей, в Волгоград и Красноярск – 3 148 рублей.

Правда, на портале предупреждают: стоимость билета указана на момент поиска и может меняться в зависимости от количества оставшихся мест на рейс по этому тарифу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Очень боимся принести вирус домой». Откровения пермского кондуктора о работе в пандемию

Женщина рассказала о чихающих пассажирах, раздаче масок и снизившейся зарплате [аудио] (Подробнее...)

Карта распространения коронавируса в Пермском крае на 14 мая 2020 года: какие районы и города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим в районах и городских округах (Подробнее...)

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Минздрав: с начала пандемии от коронавирусной инфекции оправились 522 жителя Прикамья
Пермскую авиакомпанию, которая держит в Большом Савино 12 вертолетов, оштрафовали за нарушение режима труда работников
Число инфицированных коронавирусом в Прикамье превысило 1 тысячу человек и достигло 1024 случаев
«Таких размеров вижу впервые». Житель Пермского края заснял на дороге торнадо
В Прикамье выследили неосторожного торговца марихуаной из Чусового
Ранний ребенок отомстил родителю: в Пермском районе 35-летний сын до полусмерти избил 52-летнего отца
В Прикамье следователи предложили врачам жаловаться на невыплату денег за коронавирус
«Продавцы не должны обслуживать нарушителей». В полиции Прикамья предупредили о штрафах от 1 до 30 тысяч за появление в общественных местах без масок
В Чердыни паводок размыл дорожное полотно между Березовой Старицей и поселком Рябинино
Прокуратура занялась поселком в Пермском крае, который длительное время отрезан паводком
«Передал мобильник в колонию». В Кунгуре на взятке попался сотрудник ГУФСИН
«Эвакуировали 47 человек». В Пермском крае рекордный паводок угрожает 15 населенным пунктам
«Очевидцы сообщают о восьми столкнувшихся авто». В Пермском крае произошла массовая авария
«+52 за стуки». Роспотребнадзор сообщил о количестве заболевших коронавирусом в Пермском крае на 16 мая 2020 года
В Пермском крае излечились от коронавируса более 500 человек
Водитель ВАЗ в Перми сбил ребенка
Оперштаб: парикмахерские и салоны красоты в Пермском крае смогут оказывать услуги по маникюру и педикюру
Клещи с начала теплого сезона покусали 2300 человек в Пермском крае
Из-за аварии на Чусовском мосту скопилась многокилометровая пробка
В Перми отделения двух больниц переведены в режим обсервации
В Пермском крае рыбак спас попавшего в беду лосенка
Из-за паводка в Пермском крае перекрыли несколько региональных и муниципальных дорог
«Ночь музеев - 2020» в Перми: уличные выставки, маска и перчатки
Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»
Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты из Перми