2020-05-17T06:29:18+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Перми и Пермском крае на 17 мая 2020 года составило 973 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Прикамье на 17 мая 2020 года [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Мы все защищены!Мы все защищены!Фото: Андрей МАТЛИН
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Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае по официальной информации на данную минуту составляет 973 человека.

Вчера, 16 мая, в регионе было зарегистрировано 52 положительных теста.

За два месяца с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае вылечились 511 человек.

- В Пермском крае выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 39 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 13 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщили в краевом оперштабе. - Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 973.

В минувшие сутки в Прикамье было зафиксировано два летальных исхода у инфицированных пациенток. Обе они умерли по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией: у одной было онкологическое заболевание, а у другой - легочная эмболия.

В итоге в Пермском крае за время эпидемии произошло 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом: 12 смертей от COVID-19 и 14 смертей у пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, но смерть наступила по иным причинам.

- На рост заболеваемости влияет несоблюдение жителями региона санитарно-эпидемиологических норм, - объяснил заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров. – Поэтому важно неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить новой вспышки заболеваемости. Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая.

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Накануне стало известно о том, что два отделения больниц в Перми переведены в режим обсервации. С 13 мая часть хирургического отделения ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» закрыта на прием и выписку пациентов. Причина в том, что у одного сотрудника медицинского учреждения был выявлен коронавирус.

С 14 мая в режим обсервации перевели отделение кардиологии № 2 Пермского кардиодиспансера. У пациентки, поступившей в кардиодиспансер, был выявлен коронавирус. Ее перевели в перепрофилированный под лечение коронавирусной инфекции корпус на Луначарского, 95б.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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