2020-05-15T16:33:57+03:00
Общество

Штрафы за отсутствие масок у детей в Перми во время коронавируса: масочного режима в Прикамье пока нет, но оштрафовать могут

Мамам и папам могут выписать штраф, если маски не будет даже у грудничка
Андрей МАТЛИН
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Скоро лето!Скоро лето!Фото: Андрей МАТЛИН
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Известие о том, что в некоторых регионах после снятия ряда ограничений из-за коронавируса вводится так называемый «масочный и перчаточный режим», вызывает у жителей Прикамья немало вопросов. Например, с 12 мая такой режим введен в Санкт-Петербурге. А как у нас?

С одной стороны, сразу после введения режима полной самоизоляции 2 апреля пермякам настоятельно рекомендовали выходить на улицу только в масках и перчатках. С другой, - следовали разъяснения эпидемиологов, что такое требование касается только мест скопления людей.

Пермский край – один из самых «строгих» по выписыванию штрафов за нарушение режима самоизоляции. За все время их выписали более 4 800 жителям Прикамья. По этому показателю мы на втором месте в Приволжском федеральном округе после Татарстана.

Могут ли оштрафовать только за то, что ты появился на улице без маски? Выпишут ли штраф родителям ребенка за это?

- Только за нахождение на улице без маски не оштрафуют, - объясняют по горячему телефону краевого оперштаба. – Но в любом случае нужно иметь ее при себе. Допустим, вы объясните патрулю, что направляетесь в магазин или на работу. А это – общественные места, и находиться без маски там нельзя. И могут оформить протокол на сумму от 1 до 30 тысяч рублей за нарушение правил поведения во время режима ограничений из-за коронавируса.

Могут ли за это оштрафовать ребенка или подростка?

- Детям до 16 лет не могут выписать протокол за административное правонарушение, но могут оштрафовать родителей за ненадлежащее воспитание, в данном случае, думаю, возможен штраф в районе 2 тысяч рублей, - говорит пермский адвокат Сергей Калкатин. – В принципе, теоретически могут даже оштрафовать родителей грудничка, если будет доказано, что из бездействие привело к ущербу для его здоровья, что довольно сложно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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