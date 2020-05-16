Коронавирус в Перми, последние новости на 16 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 50 заболевших COVID-19. 39 из них с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 11 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

- Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае на 16 мая 2020 года достигло 921 человек, - сообщили в краевом минздраве. - Из 50 новых инфицированных - 22 мужчины, 28 женщин. Младше 45 лет - 16 человек, 23 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

- К росту заболеваемости в регионе приводит несоблюдение жителями санитарно-эпидемиологических норм, - пояснил заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров. - Сейчас важно неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить новой вспышки заболеваемости. Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая.

Накануне же стало известно о переводе двух отделений больниц в Перми в режим обсервации. С 13 мая часть хирургического отделения ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» закрыта на прием и выписку пациентов. Причина в том, что у одного сотрудника мед.учреждения был выявлен коронавирус.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

А с 14 мая в режим обсервации было переведено отделение кардиологии № 2 Пермского кардиодиспансера. У пациентки, поступившей в кардиодиспансер, был выявлен коронавирус. Женщину перевели в перепрофилированный под лечение коронавирусной инфекции корпус на Луначарского, 95б.

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