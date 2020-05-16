В Пермском крае установлены абсолютные рекорды уровня воды за всю историю наблюдений

Из-за рекордного паводка на севере Пермского края подтоплен поселок Тюлькино на реке Каме, перелив через автотрассу Соликамск – Чердынь в районе села Рябинино. Также были подтоплены дома и придомовые территории в пяти населенных пунктах Гайнского района.

- 14-15 мая уровни воды в нижнем течении рек Колвы и Вишеры приблизился к пиковым значениям, - сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - В бассейнах этих рек складывались условия для формирования исключительно высокого пика половодья за счет аномального снегонакопления, а также сильного переувлажнения почвы в осенний период.

Причина в том, что интенсивное таяние снега в бассейнах Вишеры и Колвы началось только 4-5 мая, с 7 мая начался резкий рост уровней воды в реках. Еще более сложная ситуация наблюдалась в Гайнском районе, где к началу мая также сохранились значительные запасы воды в снеге из-за холодной погоды в апреле.

И к 15 мая специалисты зарегистрировали на трех гидропостах Пермского края новые абсолютные максимумы уровней воды весеннего половодья.

На посту р. Весляна – Усть-Черная уровень воды 11 мая достиг отметки 713 см, что на 103 мм выше уровня опасного явления и на 45 см выше прежнего абсолютного максимума, который наблюдался 10 мая 1979 года.

На посту р. Колва – Чердынь утром 15 мая уровень воды достиг 715 см, что на 37 см выше абсолютного максимума за всю историю наблюдений, который отмечался 31 мая 1952 г. Также очень высокое половодье наблюдалось на Колве в 2004 г., пик достигал 672 см 18 мая.

На посту р. Вишера – пос. Рябинино уровень воды достиг 792 см, что на 4 см выше исторического максимума 31 мая 1952 г (788 см).

В территориях, попавших в зону подтопления, работают сотрудники МЧС, аварийные бригады, техника, проводится откачка воды из затопленных дворов.

- 14 мая 29 человек были эвакуированы в оздоровительный лагерь «Лесная сказка» и к родственникам, - сообщили в администрации Соликамского городского округа. - В «Лесную сказку» были эвакуированы 14 человек, в том числе 9 детей. Пункт работает с соблюдением всех санитарных норм согласно указу губернатора Пермского края и готов принять эвакуированных в количестве 200 человек.

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