В Перми подтопило «Счастье не за горами»
В ближайшие несколько дней специалисты прогнозируют пик паводка в Пермском крае. 10 мая в Перми подтопило знаменитый арт-объект «Счастье не за горами». Буквы частично оказались под водой. Пермяки сразу же потянулись к набережной, чтобы сделать фотографии.
Несмотря на то, что проход к воде закрыт сигнальной лентой, горожане сорвали ее, чтобы спуститься вниз по лестнице и фотографируются прямо у Камы.
Вода в реке спокойная, бурного течения на ней не видно.
- Мы с другом катались на велосипедах, - говорит Илья. - Решили подъехать к набережной, но проходы к ней закрыты, увидели из далека, что "Счастье не за горами" в воде, приехали сфотографировать.
На набережную Камы стали приходить люди, чтобы сфотографироваться.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
Вход на саму набережную везде закрыт, по ней патрулирует охрана и если вдруг видит тех, кто пытается пройти через ограждение, из далека грозят пальцем. Дальше пермяки идти не рискуют.
А возле здания речного вокзала рабочие только начали устанавливать традиционный летний шатер, в котором обычно продавали мороженное и напитки.
«Планируете открывать сезон?», - спросили мы.
- Как разрешат, конечно планируем, сейчас просто подготавливаемся.
Напомним, что в Пермском крае продолжает действовать режим самоизоляции, но с 11 мая в регионе начнется смягчение режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU