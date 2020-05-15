Из-за паводка в Пермском крае перекрыли несколько региональных и муниципальных дорог

15 Май 2020 2020-05-15T16:58:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевом ГИБДД сообщили, что из-за паводка в Соликамском, Красновишерском и Чердынском городских округах, а также Гайнском муниципальном округе временно ограничено движение транспортных средств.

- Движение для всех видов транспорта, в том числе пассажирских автобусов закрыто на автодорогах «Губдор - Чердынь» с 8 по 19 км, и «Чертеж – Тюлькино - Вильва» на участке с 13 по 14 км, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. - Со стороны поселка Тюлькино организована перевозка людей через подтопленный участок автодороги специальным транспортным средством, дальнейшее следование жителей в Соликамск осуществляется автобусом администрации Соликамского городского округа.

В местах перекрытий дороги установлены дорожные знаки и организовано круглосуточное дежурство спецтехники.

На муниципальных автодорогах при подъезде к подтопленным населенным пунктам поселок Жемчужный и Кебраты проезд автомобилей временно прекращен. Организовано лодочное сообщение.

Сотрудники ГИБДД по возможности просят отказаться от поездок в подтопленные населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU