2020-05-13T21:40:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Пермском крае на 14 мая 2020 года составило 829 человек

Что известно о заболевших коронавирусом в Перми и Пермском крае на 14 мая 2020 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Пермском крае свыше 800 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.В Пермском крае свыше 800 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество заболевших коронавирусом в Пермском крае на 14 мая 2020 года составило 829 человек. Накануне было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 23 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Как пояснили в краевом минздраве, на такой резкий прирост больных сыграл «завозной» фактор. В Пермь доставили вахтовиков, инфицированных в Якутии.

- Все прибывшие были незамедлительно изолированы и не контактировали с окружающими, то есть не могли заразить других, - сообщили в ведомстве.

Из 48 новых инфицированных - 33 мужчины, 14 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 28 человек, 13 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Тауже накануне коронавирус был выявлен у двух сотрудников Перинатального центра. В связи с этим, как сообщили в минздраве, 14 сотрудников и 177 пациентов перевели в обсервацию, на домашней изоляции находятся 37 сотрудников и 105 пациентов центра.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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