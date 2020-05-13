В Пермском крае еще 48 человек заразились коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T11:07:18+03:00

На этот момент в крае 829 инфицированных коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сравнению с предыдущими днями в крае выросло число заболевших COVID-19

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По обновленным данным на 13 мая в Пермском крае положительные тесты на коронавирус за прошедшие сутки получили 48 человек. Вчера эта цифра была значительно меньше - 28 новых случаев за 11 апреля. Рост произошел за счет 20 вернувшиеся из Якутии пермских вахтовиков, заразившихся не в нашем регионе.

Напомним, в Пермь, после продолжительной вахты смогли вернуться 86 рабочих с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии. Их вахта затянулась из-за ситуации с коронавирусом. 8 мая самолет с 86 пермяками из Якутии прилетел в Пермь. Всем выдали специальные защитные костюмы, после проведенных тестов на COVID-19 у 20 человек выявлен коронавирус.

На этот момент в крае 829 инфицированных коронавирусом.

Также 12 мая из больниц были выписаны 32 человека после лечения от коронавируса. Всего в крае вылечились от новой инфекции 445 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU