«Пациенты под круглосуточным надзором». Как в Перми лечат больных коронавирусом

- Мы - первое отделение в больнице, которое открылось для пациентов с коронавирусом, - рассказывает заведующая пульмонологическим отделением Пермской краевой клинической больницы Екатерина Хмура.

В конце марта сюда привезли 29 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Каждого - в отдельную палату. И всех под круглосуточное наблюдение. Если обычно на ночь в отделении остается один дежурный медик, то сейчас постоянно на этаже находятся врач и две медсестры, готовые прийти на помощь в любую минуту.

Шесть часов в защитном костюме

Главное осложнение, которое дает коронавирус,- это пневмония. И именно с этим заболеванием привыкли бороться в пульмонологии. Каждая палата здесь уже была оснащена кислородной разводкой, ведь при лечении пневмонии тоже иногда требуется кислород. Но COVID-19 развивается быстрее, чаще возникает необходимость в дополнительном кислороде.

- Коронавирусная инфекция - серьезная болезнь, - объясняет Екатерина Юрьевна. - Вирус не особо известен плюс очень быстрое развитие пневмонии. Это воздушно-капельная инфекция, от которой сложно защититься.

Но на вопрос: «А не страшно ли вам каждый день заходить в отделение, где лежат люди, зараженные опасной болезнью?» - Екатерина Хмура отвечает:

- Не страшно. Я очень серьезно отношусь к защите. У нас полный комплект защиты: маска, две пары перчаток, защитный костюм. Мы в отделении пульмонологии всегда лечим какие-либо инфекции: обычные пневмонии, гриппозные пневмонии… Сейчас мы надеваем дополнительную одежду, чтобы защититься. И не снимаем защитные костюмы в течение всей смены. А после работы полностью переодеваемся в специальной зоне, с обработкой антисептиками, принимаем горячий-горячий душ.

Перевели врачей из других отделений

Врачи в отделении работают шесть дней в неделю по шесть часов. Но это только время нахождения в «грязной» зоне. Плюс еще время на переодевание. Несмотря на круглосуточный режим, количество рабочего времени у медиков осталось прежним за счет того, что в пульмонологию перевели терапевтов и кардиологов из других отделений краевой больницы. Но сама интенсивность работы у медиков резко выросла.

- Мы знали, что наше отделение будет перепрофилировано, - говорит Екатерина Хмура. - Заранее подготавливались, получили разработанные стандарты лечения - противовирусная терапия, антибактериальная. Делаем больше инъекций, ингаляций. И если раньше пациенты свободно ходили по отделению, то сейчас они находятся только в палатах. Все им туда доставляем - и еду, и лекарства, и все манипуляции проходят в палате.

Наверное, самое тяжелое в работе любого врача, когда ты не можешь помочь пациенту, когда его жизнь утекает у тебя на глазах. Но хотя некоторых пациентов отделения пульмонологии во время резкого ухудшения состояния и приходилось переводить в реанимацию - кого-то на день, кого-то на два-три дня - все подопечные Екатерины Хмура остались живы. Двадцать из них уже выписаны, сейчас в отделении только девять пациентов. Новые туда не поступают - их направляют на другие этажи, в такие же изолированные отделения, чтобы не пересекались люди, заразившиеся в разные сроки.

- Я заметила, что наши пациенты, несмотря на то, что им очень тяжело морально, совсем не скандальные, они понимающе относятся к необходимости принятых мер и всю серьезность положения сознают, - говорит Екатерина Хмура. - И, конечно, очень радуются, когда выписываются. А для нас, врачей, это самое запоминающееся - если человек выписался здоровым.