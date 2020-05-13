Коронавирус в Перми, последние новости на 13 мая 2020 года: число зараженных составило 781 человек

По данным на утро 13 мая в Прикамье всего 781 заболевших коронавирусной инфекцией с начала эпидемии. Цифры по заболеваемости стали вновь немного расти. Эпидемиологи связывают это с снижением общей настороженности и бдительности пермяков и напоминают, что расслабляться рано.

11 мая выявлено 28 новых случаев заражения. Среди заболевших: 11 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 16 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 781, ежедневный прирост - 3,7%, в то время, как в предыдущие дни он был в районе 1%.

Из 27 новых инфицированных - 13 мужчин, 11 женщин, 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Двое прибыли из других регионов РФ, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 9 человек в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет.

Всего в регионе 23 случая смерти у пациентов с COVID-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

В Пермском крае выздоровели еще 29 пациентов, после лечения от коронавируса

С начала эпидемии выписали 413 пациентов, переболевших COVID-19 (подробнее...)

Коронавирус в Пермском крае: карта территорий, где зафиксированы случаи заражения

По данным на 12 мая коронавирусом заразился 781 человек в 28 городах и районах края (подробнее...)