2020-05-12T22:25:24+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 13 мая 2020 года: число зараженных составило 781 человек

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Пермском крае [аудио]
Анна Маркова
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Всего в регионе 23 случая смерти у пациентов с COVID-19.Всего в регионе 23 случая смерти у пациентов с COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на утро 13 мая в Прикамье всего 781 заболевших коронавирусной инфекцией с начала эпидемии. Цифры по заболеваемости стали вновь немного расти. Эпидемиологи связывают это с снижением общей настороженности и бдительности пермяков и напоминают, что расслабляться рано.

11 мая выявлено 28 новых случаев заражения. Среди заболевших: 11 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 16 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 781, ежедневный прирост - 3,7%, в то время, как в предыдущие дни он был в районе 1%.

Из 27 новых инфицированных - 13 мужчин, 11 женщин, 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Двое прибыли из других регионов РФ, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 9 человек в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет.

Всего в регионе 23 случая смерти у пациентов с COVID-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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