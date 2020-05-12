2020-05-12T19:59:45+03:00
Общество

Коронавирус в Пермском крае: карта территорий, где зафиксированы случаи заражения

По данным на 12 мая коронавирусом заразился 781 человек в 28 городах и районах края
Виктор Правдин
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 12 мая 2020 года COVID-19 заразился 781 человек в 28 городах и районах края.

Пермь - 636

Пермский район - 37

Кудымкар -9

Юрлинский МО -1

Соликамск - 5

Березники -5

Губаха -1

Александровский район - 1

Юсьвенский МО -4

Сивинский округ -1

Чусовой -2

Лысьва -3

Верещагино -6

Карагай - 2

Кранснокамск -15

Нытва -3

ЗАТО Звездный — 2

Большесосновский район -4

Оханск - 1

Кунгур -4

Суксун -3

Частинский МО -1

Осинский округ - 1

Еловский округ - 2

Бардымский МО -1

Чайковский -12

Чернушка — 5

Куединский район - 1

За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае выздоровело 413 человек, 21 пациент, к сожалению, скончался. В больницах находятся 234 человека. 1185 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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