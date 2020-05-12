Коронавирус в Пермском крае: карта территорий, где зафиксированы случаи заражения
Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 12 мая 2020 года COVID-19 заразился 781 человек в 28 городах и районах края.
Пермь - 636
Пермский район - 37
Кудымкар -9
Юрлинский МО -1
Соликамск - 5
Березники -5
Губаха -1
Александровский район - 1
Юсьвенский МО -4
Сивинский округ -1
Чусовой -2
Лысьва -3
Верещагино -6
Карагай - 2
Кранснокамск -15
Нытва -3
ЗАТО Звездный — 2
Большесосновский район -4
Оханск - 1
Кунгур -4
Суксун -3
Частинский МО -1
Осинский округ - 1
Еловский округ - 2
Бардымский МО -1
Чайковский -12
Чернушка — 5
Куединский район - 1
За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае выздоровело 413 человек, 21 пациент, к сожалению, скончался. В больницах находятся 234 человека. 1185 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU