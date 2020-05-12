В Пермском крае выздоровели еще 29 пациентов, после лечения от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T09:16:52+03:00

На утро 12 мая в Прикамье всего 753 инфицированных коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала эпидемии выписали 413 пациентов, переболевших COVID-19

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Хорошие новости от Минздрава Пермского каря, на утро 12 мая еще 29 человек выписали из стационаров после лечения от коронавируса. С начала мая поправились от опасной болезни 250 пациентов.

На утро 12 мая в Прикамье всего 753 инфицированных, 413 из них - выздоровело, 1185 человек – на карантине дома по предписанию главного санитарного врача.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае составляет 28,6 на 100 тысяч населения - это 70 место по стране, прирост 1,3%.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU