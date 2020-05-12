В Пермском крае выздоровели еще 29 пациентов, после лечения от коронавируса
Хорошие новости от Минздрава Пермского каря, на утро 12 мая еще 29 человек выписали из стационаров после лечения от коронавируса. С начала мая поправились от опасной болезни 250 пациентов.
На утро 12 мая в Прикамье всего 753 инфицированных, 413 из них - выздоровело, 1185 человек – на карантине дома по предписанию главного санитарного врача.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае составляет 28,6 на 100 тысяч населения - это 70 место по стране, прирост 1,3%.
"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции
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ИСТОЧНИК KP.RU