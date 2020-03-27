«Не передать словами, как мы хлопали пилотам». Пермяки, застрявшие в Арабских Эмиратах, прилетели в Москву

Днем 27 марта самолет авиакомпании AZUR air приземлился в столичном аэропорту. На борту находилась семейная пара из Перми Дарья Р. с мужем, застрявшие в Арабских Эмиратах. У них окончился недельный тур, но в положенный день улететь на Родину они не смогли: страна в Персидском заливе закрыла свое воздушное пространство.

Многие нас поддержали

Двое с лишним суток пермяки провели «между небом и землей» без своих заграничных паспортов в гостинице в Дубае. С ними – еще россияне, среди которых было немало пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Сегодня большинству из них удалось ступить на родную землю.

- Ура! Мы наконец-то в России, просто не передать словами, как мы хлопали пилотам, когда они приземлились в Москве, – говорит Дарья. - Спасибо всем огромное за поддержку! Благодаря вашему участию власти отреагировали очень быстро! За двое суток, когда мы вынужденно оказались заперты в другой стране, я получила огромное количество сообщений и телефонных звонков! Все пытались помочь и поддержать! Нам позвонил заместитель главы администрации губернатора Пермского края, интересовался нашим самочувствием и условиями содержания!

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Но были и те, кто ругал, мол, знали и все равно поехали

Теперь пермякам остался последний рывок - долететь до Перми. Они надеются, что уже вечером 27 марта будут дома. А дальше их ждет обязательный двухнедельный карантин.

- Мы прошли всю необходимую медицинскую проверку в аэропорту, - объясняет пермячка. - Чувствуем себя хорошо. Еще раз благодарю всех за поддержку! В соцсетях нас, конечно, многие сейчас осуждают, мол, зачем поехали, знали же. Но туроператор заявил, что в Эмиратах все прекрасно и проблем нет вообще. Многие туристы хотели сдать путевки перед вылетом, но туроператор отказывался возвращать деньги, так как считал, что оснований для этого нет. К тому же на момент покупки путевок страна была открыта и без проблем принимала русских туристов.

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