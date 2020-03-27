2020-03-27T12:26:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«Не передать словами, как мы хлопали пилотам». Пермяки, застрявшие в Арабских Эмиратах, прилетели в Москву

Теперь им остался последний рывок - добраться до Перми [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: личная страница ВК Дарья Р.Фото: личная страница ВК Дарья Р.
Изменить размер текста:

Днем 27 марта самолет авиакомпании AZUR air приземлился в столичном аэропорту. На борту находилась семейная пара из Перми Дарья Р. с мужем, застрявшие в Арабских Эмиратах. У них окончился недельный тур, но в положенный день улететь на Родину они не смогли: страна в Персидском заливе закрыла свое воздушное пространство.

Многие нас поддержали

Двое с лишним суток пермяки провели «между небом и землей» без своих заграничных паспортов в гостинице в Дубае. С ними – еще россияне, среди которых было немало пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Сегодня большинству из них удалось ступить на родную землю.

- Ура! Мы наконец-то в России, просто не передать словами, как мы хлопали пилотам, когда они приземлились в Москве, – говорит Дарья. - Спасибо всем огромное за поддержку! Благодаря вашему участию власти отреагировали очень быстро! За двое суток, когда мы вынужденно оказались заперты в другой стране, я получила огромное количество сообщений и телефонных звонков! Все пытались помочь и поддержать! Нам позвонил заместитель главы администрации губернатора Пермского края, интересовался нашим самочувствием и условиями содержания!

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

00:00
00:00

Но были и те, кто ругал, мол, знали и все равно поехали

Теперь пермякам остался последний рывок - долететь до Перми. Они надеются, что уже вечером 27 марта будут дома. А дальше их ждет обязательный двухнедельный карантин.

- Мы прошли всю необходимую медицинскую проверку в аэропорту, - объясняет пермячка. - Чувствуем себя хорошо. Еще раз благодарю всех за поддержку! В соцсетях нас, конечно, многие сейчас осуждают, мол, зачем поехали, знали же. Но туроператор заявил, что в Эмиратах все прекрасно и проблем нет вообще. Многие туристы хотели сдать путевки перед вылетом, но туроператор отказывался возвращать деньги, так как считал, что оснований для этого нет. К тому же на момент покупки путевок страна была открыта и без проблем принимала русских туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нас не кормят, у нас нет воды». Семья пермяков не может вернуться домой из Арабских Эмиратов

Страна закрыла воздушное пространство (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в России, последние новости на 27 марта 2020: Закрываются все места отдыха, кафе и рестораны, прекращено международное авиасообщение
А минтруд дал разъяснения по оплате труда в нерабочую неделю. Мы собрали последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него в России на утро 27 марта 2020 года.
Коронавирус в Перми, последние новости на 27 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 27 марта 2020 года: у десяти человек диагноз подтвержден, более трех тысяч находятся на самоизоляции [аудио]
Новости 24
В краевом минздраве показали, как будет одет врач, работающий с больными коронавирусом
Группа компаний ПЗСП меняет график работы
За распространение недостоверной информации пермяк заплатит 30 тысяч рублей штрафа
В Перми на будущей неделе все парковки будут бесплатными
Пермские МФЦ закрылись на карантин
«Общение с внешним миром не ограничено». В краевом минздраве рассказали, как проходит лечение больных коронавирусом
Улицы Перми начали дезинфицировать
«Зарплату сохранят в полном объеме». Минтруд рассказал об оплате труда в нерабочую неделю
В Перми рабочий получил травму на производстве
Все кинотеатры Перми закрыты для посетителей
В Прикамье 3377 человек находятся на домашнем карантине
Пермские судебные приставы закрыли опасные для жизни и здоровья хостелы и кафе
В Перми подготовят шесть больниц для больных коронавирусом
В Пермском крае 9-летнего мальчика на вертолете экстренно доставили в больницу
«Здание спасти не удалось». На горнолыжной базе «Губаха» сгорело кафе
«На борту бомба». Из-за очередного сообщения о минировании в Перми экстренно сел самолет из Москвы