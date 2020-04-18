«Я не враг церкви, чтобы выгонять последних прихожан». В Прикамье архиепископ отказался закрывать храм на Пасху

В связи с угрозой коронавируса Роспотребнадзор Пермского края обратился ко всем священнослужителям с требованием приостановить проведение масштабных мероприятий в храмах. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе до особого распоряжения доступ прихожан на богослужения в храмах Пермской епархии будет ограничен.

Пасха в Перми состоится, но без прихожан. Прямая трансляция богослужений будет показана по телевидению. В ночь на 19 апреля состоится прямая трансляция пасхального архиерейского богослужения из Свято-Троицкого кафедрального собора Перми на телеканале «Россия-24». Прямую трансляцию богослужения из храма Вознесения Господня г. Перми покажет телеканал «Ветта». Начало обеих трансляций в 23.30.

Но архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима отказался закрывать храмы из-за угрозы коронавируса.

- В обстановке эмоциональной напряженности проходит подготовка к Пасхальным мероприятиям, - приводит его слова официальный сайт Соликамской епархии.

А в группе Соликамской епархии в «ВКонтакте» 17 апреля было опубликовано видеообращение священнослужителя:

- Одолели звонки из администрации, чтобы храмы были закрыты. Я приехал служить, выгонять никого не буду, не имею права, я не полицейский. Я не враг церкви, чтобы выгонять последних прихожан. Да, в Перми беда. В Москве - страшная беда. Но в Соликамске мы не собираем полные храмы. Мы будем служить, и закрывать храм я не буду.

Но сегодня, 18 апреля, архиепископ Зосима произнес проповедь, в которой отметил, что хотя храмы закрываться не будут, их посещение не считается уважительной причиной для выхода из дома и может расцениваться как нарушение режима самоизоляции

- Полиция будет работать в рамках своих полномочий, - заявил архиепископ. - Она будет останавливать тех людей, которые бесцельно идут куда-то - не важно, в церковь или нет. Служба будет, храм будет открыт, но попасть в полицию или посидеть дома - это уже выбор ваш.

Тем временем возле пермских храмов довольно пусто. В монастыре на площади Восстания нет никого. Лишь отдельные люди приходят освятить куличи. В церковной лавке можно купить уже освященные по 100 рублей.

Возле монастыря не по-праздничному пусто.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

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