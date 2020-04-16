2020-04-16T20:32:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Перми на 17 апреля 2020 года составило 132 человека: последние данные на эту минуту

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 17 апреля 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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С начала распространения коронавируса в Прикамье было проведено 16 тысяч тестов.С начала распространения коронавируса в Прикамье было проведено 16 тысяч тестов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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17 апреля в Пермском крае было официально подтверждено 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в больницах сейчас находятся 110 человек. С 13 марта, когда в регионе был зарегистрирован первый заболевший, выздоровели и выписались домой 19 человек. Трое, увы, скончались. На домашнем карантине находятся 1825 пермяков.

За последние сутки в Пермском крае было выявлено 18 новых случаев заболевания. Все эти люди давно изолированы и проходят лечение. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

По данным Роспотребнадзора один из новых заболевших коронавирусом приехал в Пермь из Липецка, остальные 17 человек заразились на территории края. Из 18 пациентов - 13 младше 45 лет.

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С начала распространения вируса в Прикамье было проведено 16 тысяч тестов на коронавирус. Они проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

Чтобы ускорить исследования на коронавирус, власти Прикамья заявили о закупке нового компьютерного томографа, который поступит в Пермскую краевую клиническую больницу в конце апреля. Он позволит проводить более 50 исследований в сутки.

Новый томограф разместят в изолированном помещении с отдельным входом, что позволит обеспечить максимальную инфекционную безопасность для пациентов и медицинского персонала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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