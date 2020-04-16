Перенос Парада Победы 2020 в Перми: какого числа пройдет и почему переносят

Об отмене Парада Победы 9 мая 2020 года сообщил 16 апреля лидер государства Владимир Путин. Накануне в администрацию президента обратились с просьбой ветераны. Они попросили отложить Парад до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. И решение было принято.

- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - отметил Владимир Путин.

Сейчас решение должны принять в каждом регионе отдельно. На какое число будет перенесен Парад Победы в Перми в 2020 году, пока неизвестно.

- Мы пока определяемся, - ответили "КП" в правительстве Пермского края.

Среди вариантов могут быть 24 июня - именно в этот день парадным маршем по Красной площади прошли советские воины-победители, или 3 сентября, которая теперь объявлена датой окончания Второй Мировой войны.