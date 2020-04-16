«Поверила, когда люди стали умирать сотнями». Пермячка, живущая в Испании, рассказала, как переживает пандемию коронавируса

Около года назад 39-летняя пермячка Наталья Родионова - профессиональный фотограф из Перми - переехала жить ссемьейв небольшой город на берегу моря Паламос в Испании. Супруг Натальи живет на две страны, продолжая вести бизнес в Перми. В марте этого года живописный уголок, где они живут,опустел и погрузился в глубокий карантин, а Наталья с сыном оказались в больнице. Корреспондент «Комсомольской правды» связался с пермячкой, и она рассказала свою историю коронавируса.

«Даже когда закрыли школы, я продолжала не верить»

- Когда начались разговоры о коронавирусе в мире и даже в Италии, я не воспринимала эту информацию,- рассказывает Наталья.- Я думала, что этапандемия, как птичий или свиной грипп, и до нас это не дойдет. Даже когда здесь, в Испании, закрыли на карантин школы, магазины и кафе, в первую неделю я продолжала ничему не верить и ничего не боялась. Мы не носили маски и перчатки, ходили за продуктами вместе с детьми, пытались тайно погулять. В общем, мы пытались еще жить жизнью до коронавируса.

Фото: Наталья Родионова

«Поверила, когда стали умирать люди»

- У русских в Испании есть чат, где мы обмениваемся новостями.Туда стали приходить сообщения, что знакомые знакомых заболели или умерли. В этот момент у меня будто переключился тумблер. Я подумала, а если это правда, до меня стало доходить, что я имею право ошибаться. Не веря в этот вирус, у меня сработала защитная реакция. Я поняла, что коронавирус действительно существует и очень быстро распространяется. Я впала в депрессию на несколько недель. Все, жизнь изменилась. Мы стали носить перчатки, маски. Детям вообще нельзя выходить на улицу. В магазин ходят только взрослые. Все продукты и товары перемываем с мылом, потому что санитайзеров не купить.

Фото: Наталья Родионова

«Дочь кашляла сутки напролет, у сына температура 39»

- Через две недели после начала карантина у меня закашляла дочь, ей 14 лет. Очень сильно, сутки напролет, но температуры не было. Помогало то, что я постоянно массировала, отстукивала мокроту и примерно через неделю кашель прошел. А спустя две недели закашляли я и 12-лентий сын. У меня кашель сильный, но не частый, а сын кашлял каждую минуту. Плюс ко всему у него была очень высокая температура - 39 или 39.5, продолжалось это пять дней. Я сбивала парацетамолом, через 6-8 часов она снова поднималась до таких же значений.

Здесь, в Испании, я знаю частного русскоговорящего врача, который работает в клинике. Но она сказала, что клиника не работает, вызовы только на дом, стоимость -150 евро. Я подумала, что не готова отдать 12000 рублей. Попросила знакомых позвонить в «скорую».

Врачи «скорой»: «Если вы не задыхаетесь, мы к вам не поедем».

- В «скорой» спросили, какие у нас симптомы, поняв, что мы не задыхаемся, они так и сказали: «Если вы не задыхаетесь, то к вам никто не поедет». И не важно, что это ребенок. Добавили, что если парацетамолом сбивается температура, то лечиться нужно самим дома, посоветовали пить сироп от кашля и положили трубку. На следующий день моя знакомая поинтересовалась и предложила все-таки самим поехать в скорую помощь. Мы так и поступили. Я практически без сил с температуройсела за руль и доехала до нашей больницы, нас приняли. Измерили кислород, температуру и повели на рентген. После того, как увидели снимки, сказали: «Вы отсюда сейчас никуда не уйдете». У ребенка в левом легком были очаги пневмонии, а у меня, сказали, очень мутный снимок.

Фото: Наталья Родионова

В больнице кормят паэльей с морепродуктами

- Экспресс-тест на коронавирус дал отрицательный результат. Но нам сказали, что точные результаты будут через два дня. Врачи взяли дополнительные анализы, поставили капельницу с парацетамолом и положили в больницу.

Условия в больнице очень хорошие. Кормят морепродуктами. Туалет и душ прямо в палате. Есть еще тревожная кнопка, когда ее нажимаешь, приходят медики и спрашивают, что нам нужно: еду, воду, какую-то помощь. Но лечили только антибиотиками.

Фото: Наталья Родионова

Тест отрицательный, но все симптомы коронавируса налицо

Через два дня пришли окончательные результаты, коронавирус не подтвердился. Нам выписали антибиотики для продолжения лечения и отправили домой.

Слава Богу, коронавирус не подтвердился, но были все его симптомы. Мы никогда так не болели, с такой высокой температурой. Непонятно, где мы заразились. Антибиотики нам помогли, мы быстро пошли на поправку. Долго сохранялся сильный кашель, но в целом уже все в порядке. Сейчас в городе пик заболеваемости прошел, идет снижение, но официальный карантин продолжается.

Муж не успел приехать к нам до того, как закрыли все границы, и пока неизвестно, когда мы с ним увидимся. Хорошо, что есть возможность общаться онлайн.

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