Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 16 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

«КП-Пермь» составила карту территорий Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 16 апреля 2020 года. По данным краевого министерства здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией заболели жители 8 городов края: Краснокамск, Верещагино, Чайковский, Очер, Березники, Соликамс, Кудымкар и Пермь.

Фото:Константин Чернов

Таким образом, в Пермском крае на данный момент 132 подтвержденных случая. Из них - 19 выздоровели, 3 скончались, 110 в больницах, еще 2 человека с подтвержденным диагнозом находятся на изоляции дома. 1825 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

Также сообщается, что в числе заболевших двое детей и трое подростков.

Динамика случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Пермском крае по дням от начала сбора официальной статистической информации.

Фото: coronavirus-monitor

График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Пермском крае по датам

Фото: coronavirus-monitor

На заседании краевого оперштаба по нераспространению коронавирусной инфекции главврач центра гигиены и эпидемиологии краевого Роспотребнадзора Виктор Хорошавин сообщил, что с 14 апреля изменился порядок лабораторного освидетельствования коронавирусной инфекции.

- Больше не требуется подтверждать результаты, полученные на территории края, в Москве. С сегодняшнего дня все положительные результаты в нашей организации – в Центре гигиены и эпидемиологии – считаются окончательно подтвержденными, – заявил Хорошавин.

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