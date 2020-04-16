Главные пасхальные богослужения в Перми: где и как можно посмотреть онлайн трансляцию

Заканчивается последняя, самая строгая, неделя Великого поста - она называется Страстная седмица и посвящена воспоминанию о последних днях жизни Христа и его страданиям на Кресте.

- Для истинно верующих людей это действительно самые трудные и тяжелые дни, - рассказывают священнослужители. - И все с огромной радостью и нетерпением ждут пасхальную радость!

К сожалению, из-за пандемии коронавируса в этом году православных пермяков попросили не приходить в храмы на праздничное богослужение.

- В связи с продолжающейся регистрацией многочисленных случаев заболевания COVID-19 во многих областях Российской Федерации, в том числе и в нашем регионе, по благословению священноначалия и в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю следует ограничить, до особого распоряжения, доступ прихожан за богослужениями в храмах Пермской епархии, - сообщил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Во время праздничной службы в храмах должны находиться только священники и сотрудники. Все они должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Что делать прихожанам?

- Пережить эти вынужденные ограничения с молитвой, со смирением и надеждой, - говорит настоятель храма Георгия Победоносца отец Игорь (Ануфриев). - Все мы надеемся, что это тяжелое время скоро закончится. Пермяки могут посмотреть праздничную онлайн-трансляцию богослужений, которая пройдет в ночь на 19 апреля. Знаковое событие из Свято-Троицкого кафедрального собора будет транслироваться на телеканале «Россия-24», а из храма Вознесения Господня – на ВЕТТЕ. Начало - в 23.30.

- К сожалению, в этом году наше пасхальное празднование несколько омрачено событиями, с которыми столкнулся весь мир, - обратился в своем послании митрополит Мефодий. - Но это нисколько не умаляет нашего торжества, ведь Воскресение Христа полагает основание нашей веры, утверждает любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, и им, по выражению святого Иоанна Златоустого, «жизнь жительствует».

КСТАТИ

Кроме этого, с утра 18 апреля кладбища Перми будут закрыты для свободного посещения. До особого распоряжения городские кладбища будут работать только для погребения.

Социологи: большинство пермяков восприняли самоизоляцию как повод для отдыха, а не для саморазвития 00:00 00:00

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