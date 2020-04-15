Элитные пермские школы начали принимать заявления в пятые классы

24 элитные пермские школы, гимназии и лицея начали принимать заявления в пятые классы. Возможность официально попасть в школу с углубленным изучением предметов у пермских школьников появилась в этом году впервые. Сделать это смогут 700 талантливых четвероклассников, которые успешно пройдут индивидуальный отбор.

Нужно пройти собеседование и тестирование

На сайте «Я выбираю школу» размещен всех список учебных заведений и информация о сроках и этапах индивидуального отбора. Здесь же родителям необходимо оставить заявку на участие своего ребенка в тестировании.

- Индивидуальный отбор в пятые классы будет проходить в два этапа: это собеседование по результатам электронного портфолио и тестирование по предметам «Русский язык» и «Математика», - пояснили в департаменте образования администрации Перми. – Критерии индивидуального отбора для каждого этапа школы устанавливают самостоятельно. Они указаны на официальном сайте во вкладке «Прием в 5 класс».

Узнать результат можно будет 29 мая

Если электронного портфолио у ребенка еще нет, то нужно обратиться в школу, где он сейчас учится и получить логин и пароль. А потом разместить на ресурсе грамоты, дипломы, сертификаты об участии в олимпиадах и научно-практических конференциях, которые за четыре года получил школьник.

За две недели около 200 пермских родителей уже подали заявления на участие своего ребенка в индивидуальном отборе в пятый класс. Результаты обоих этапов появятся 29 мая в личном кабинете на сайте «Электронное портфолио школьника».

Консультацию по процедуре индивидуального отбора в 5 классы, можно получить в школе, куда планирует поступить ребенок, или на «горячей линии» департамента образования администрации Перми по телефону: 212-95-20.

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